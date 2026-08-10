신한금융, 그룹 첫 공동 자산관리 포럼 '혜안 2026' 개최

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융그룹이 오는 31일 서울 용산 드래곤시티에서 '신한 Premier 패스파인더 혜안 2026'을 개최하고 합동 세미나와 분야별 전문가 1대1 맞춤형 컨설팅을 제공한다고 10일 밝혔다.

[사진=신한금융그룹]

'신한 Premier 패스파인더 혜안 2026'은 은행·증권·카드·라이프·자산운용 등 주요 그룹사가 공동 참여하는 첫 통합 자산관리 포럼이다. 금융자산 10억원 이상 고액 자산가 약 1000명을 초청해 ▲시장 전망 분석 ▲맞춤형 상담 ▲라이프케어 서비스를 종합 제공한다.

특히 기존 신한 Premier 고객 외에도 신세계 VIP 고객 등 제휴사 대상 자산관리 서비스인 '신한 Premier 워크플레이스 WM' 이용자까지 초청 대상을 확대했다.

이번 포럼은 그룹 자산관리 전문가 조직인 '신한 Premier 패스파인더' 오건영 단장의 '2026년 글로벌 매크로 인사이트' 세미나를 시작으로 세법 변화와 투자전략, 국내외 주식 및 부동산 시장 전망, 2026 대한민국 부자 트렌드 등을 다룰 예정이다.

특별 연사로 나서는 박세리 골프 감독은 선수 시절 경험을 토대로 변동성 높은 시장에서의 판단력과 리스크 관리 노하우를 공유한다. 현장에서는 세무·부동산·포트폴리오 전문가의 1대1 맞춤형 컨설팅과 함께 그룹사별 전용 상담 부스도 운영된다.

신한금융그룹 관계자는 "이번 포럼은 그룹의 자산관리 역량을 모아 준비한 자리"라며 "어려운 시장 환경에서 고객에게 자산배분 전략과 맞춤형 솔루션을 지속해서 제공하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com