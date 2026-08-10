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'없어서 못판다' 폭염 덕에 중국산 에어컨 유럽서 품귀

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AI 핵심 요약

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  • 유럽 폭염에 중국산 에어컨 수출이 급증했다.
  • 중국 기업은 현지 맞춤형 제품과 빠른 공급망을 앞세웠다.
  • 중국 제조업은 현지화로 수출 경쟁력을 넓혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 유럽 지역을 강타한 폭염이 중국 가전업계의 수출 영업에 기회가 되고 있다.

중국산 에어컨이 프랑스와 네덜란드, 벨기에 등 유럽 주요 시장에서 일제히 판매 호조를 보이면서 중국 제조업의 가격 경쟁력뿐 아니라 생산·물류·서비스를 아우르는 공급망 경쟁력이 다시 부각되고 있다.

10일 중국 관영 신화통신에 따르면 올해 상반기 중국의 에어컨·선풍기·냉장고 등 주요 가전제품 수출액은 1079억1000만위안(약 20조원)에 달했다.

특히 올해 1~5월 프랑스·네덜란드·벨기에 등에 대한 에어컨 수출액은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다. 일부 시장에서는 중국산 제품이 출시 직후 품절되면서 공급 부족 현상까지 나타났다.

유럽의 기록적인 고온 현상이 직접적인 수요 증가 요인이다. 여기에 유럽 가정의 에어컨 보급률이 상대적으로 낮아 폭염이 발생할 경우 단기간에 수요가 집중되는 구조도 중국 업체에 유리하게 작용했다.

중국 기업들은 현지 시장의 특성에 맞춘 제품 개발로 대응했다. 유럽의 오래된 건축물과 복잡한 설치 환경을 고려해 제품을 설계하고, 현지 환경·법규에 맞춰 냉매 충전량과 소음 수준, 에너지 효율 등을 조정했다.

별도의 복잡한 설치 없이 사용할 수 있는 이동식 에어컨도 유럽에서 큰 인기를 끌고 있다. 상대적으로 저렴한 설치비와 사후서비스까지 더해지면서 가격 대비 성능을 앞세운 중국 제품의 시장 침투력이 높아졌다는 분석이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.08.10 chk@newspim.com

수요 급증에 신속하게 대응할 수 있는 생산능력도 중국 제조업의 경쟁력으로 꼽힌다. 중국 업체들은 폭증한 주문을 맞추기 위해 통상 30~40일 걸리던 생산기간을 10일 이내로 단축했다.

이와함께 중국과 유럽을 잇는 중·유럽 화물열차를 활용하면 15~25일 만에 유럽에 제품을 운송할 수 있어 해상 운송보다 공급기간을 크게 줄일 수 있는 점도 이점으로 작용하고 있다.

중국 제조업의 해외 경쟁력은 개별 제품의 가격이나 단순 품질을 넘어 부품 조달부터 생산, 운송, 판매, 애프터서비스까지 연결된 산업 생태계에서 나온다는 평가다.

중국 기업들의 해외 전략도 '제품 수출'에서 '현지화'로 이동하고 있다. 이집트에서는 가전 생산기지를 구축해 중동·아프리카 시장을 겨냥하고 있으며, 방글라데시에서는 장기 무상수리 서비스를 제공하면서 현지 서비스 산업의 고도화를 지원하고 있다.

해당 사업을 통해 7000개 이상의 일자리도 창출했다. 브라질에서는 직업학교와 연계한 기술교육센터를 운영해 누적 5만명 이상을 대상으로 교육을 실시했다.

이 같은 해외 진출은 가전산업에만 국한되지 않는다. 중국의 수출 주력 품목은 전기차와 리튬배터리, 태양광 제품에서 인공지능과 로봇, 신약 등 첨단산업으로 빠르게 확대되고 있다. 올해 1~7월 중국의 상품 무역 수출입 총액은 전년 동기 대비 17.3% 증가했으며, 7월 첨단기술 제품 수출은 50% 이상 증가했다.

특히 친환경 에너지 분야에서 중국 제조업의 글로벌 영향력은 더욱 두드러진다. 중국은 세계 풍력발전 설비의 약 70%, 태양광 모듈의 약 80%를 공급하고 있다.

국제재생에너지기구는 최근 10년간 세계 풍력·태양광 발전 비용이 크게 낮아지는 과정에서 중국의 기술 혁신과 제조능력, 생산 확대가 상당한 역할을 했다고 평가했다.

중국 제조업의 해외 진출 방식이 상품 판매 중심에서 생산·연구개발·서비스를 현지에 결합하는 형태로 진화하고 있다는 점도 주목된다. 중국 기업들은 해외 연구개발 거점을 확대하고 공급망을 현지에 연결하면서 통신과 클라우드, 인공지능 등 분야에서도 기술 솔루션을 제공하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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李대통령 지지율 43.3% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 4주 연속 하락하며 취임 후 최저로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 나왔다. 부동산 세제 개편과 검사 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안 등이 악재로 작용했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.6%포인트(p) 떨어진 43.3%로 집계됐다. 반대로 부정평가는 53.0%로 조사됐다. 지난주 대비 2.5%p 올랐다. 부정 평가는 2주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] 지역별로는 보수 성향이 강한 영남권보다 서울에서 가장 많이 떨어졌다. 서울에서의 긍정 평가는 전주보다 5.9%p 내려간 36.8%를 기록했다. 대구·경북은 29.8%, 부산·울산·경남은 38.7%로, 전주 대비 각각 5.5%p, 4.8%p 떨어졌다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염과 경제 불안 요인까지 중첩됐다"며 "서울, 보수층, 고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다. 8월 1주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 지난 6∼7일 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 37.6%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.5%p, 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다. 양당 간 지지율 격차는 7.0%p로 지난주보다는 0.4%p 줄었다. 다만 2주 연속 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있다. 리얼미터는 민주당에 대해 "부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대, 보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 분석했다. 국민의힘에 대해 리얼미터는 "정부 세제 개편안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울, 대구·경북(TK) 및 보수층이 결집했다"면서도 "당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습"이라고 진단했다. 조국혁신당·개혁신당의 지지도는 각각 2.9%로 집계됐다. 그 뒤를 진보당(1.5%)이 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 8월 1주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-10 09:57
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오늘 한낮 34도 무더위 계속 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 동해안과 경상권을 중심으로 비가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 아침 사이 강원동해안·산지와 경북동해안, 부산·울산·경남남해안, 경남중·동부내륙에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 제주도에도 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 무더위가 이어지자 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 울산·경북동해안·북동산지 20~60mm, 강원남부동해안·산지와 부산·경남남해안·경남중·동부내륙 5~40mm, 강원중·북부동해안·산지 5~20mm, 제주도 5~10mm다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-10 06:32

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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