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네이버·토스·카카오페이, 해외결제 자금세탁 관리 부실…'경영 유의'

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AI 핵심 요약

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  • 금감원이 10일 네이버파이낸셜·토스페이먼츠·카카오페이에 경영유의 조치를 내렸다.
  • 해외 PG사 관리 부실과 가맹점 사후관리 미흡, CDD 미이행이 드러났다.
  • 핀테크 3사는 국경 간 거래 급증에 맞춘 내부통제 보완이 필요하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금감원, 핀테크 빅3에 '경영유의' 총 6건 조치
해외 PG사 고객확인 누락·온·오프라인 가맹점 사후관리 부실
외국인 대표 주민번호 입력 오류 방치, 주기적 고객확인(CDD) 미이행도

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 국내 대표 간편결제 및 전자지급결제대행(PG) 업체인 네이버파이낸셜, 토스페이먼츠, 카카오페이가 해외 결제대행업체(PG사) 관리 부실, 해외 가맹점 사후관리 미흡, 주기적 고객확인(CDD) 의무 미이행 등으로 금융당국으로부터 일제히 경영유의 조치를 받았다. 국경 간 거래 급증 속에서 자금세탁방지(AML) 및 외환 관리 내부통제 체계에 총체적 허점이 드러났다는 지적이 나온다.

10일 금융당국에 따르면 금융감독원은 지난달 29일 토스페이먼츠, 카카오페이에 대해 각각 3건, 1건의 경영유의 조치를 내렸다. 이에 앞서 지난달 10일에는 네이버파이낸셜에 대해서도 2건의 경영유의 조치를 했다. 핀테크 주요 3사에 지난달 내려진 경영유의 조치는 총 6건이다.

[AI인포그래픽=김양섭 기자, 자료=금융감독원]

◆ 해외 PG사 자금세탁 감시 '구멍'…카카오·토스페이 잇따라 지적

금감원 점검 결과, 간편결제사들이 해외 고객의 국내 가맹점 이용(인바운드 결제) 정산 업무를 대행하는 해외 PG사에 대한 자금세탁방지 관리·감독을 제대로 이행하지 않은 것으로 확인됐다.

카카오페이는 지난 2021년 5월 7일 해외 PG사인 A사와 인바운드 결제 정산대행 계약을 체결하고 관련 대금을 수취해왔으나, A사에 대한 별도의 고객 확인을 이행하지 않는 등 내부통제 절차가 미흡했다. 토스페이먼츠 역시 2023년 7월 25일 해외 PG사 B사와 계약을 맺고 대금을 정산받으면서 별도 고객 확인 절차를 거치지 않은 것으로 나타났다.

금감원은 국경 간 금융거래를 이용한 자금세탁 위험을 차단하기 위해 해외 가맹점뿐만 아니라 해외 PG사에 대해서도 자금세탁방지 의무 이행 여부를 감시·관리할 수 있는 실효성 있는 내부통제 절차를 마련하라고 권고했다.

◆ 온·오프라인 가맹점 관리 부실…네이버파이낸셜은 송금 시 거래품목 확인도 누락

외국환거래법상 전문외국환업무취급업자는 대외 거래 및 지급·수령이 법상 허가나 신고를 거친 것인지 세부항목을 통해 확인해야 함에도, 해외 가맹점 관리 및 송금 검증이 부실하게 운영된 점도 지적됐다. 다만 가맹점 채널과 세부 위반 내역에서는 회사별 차이를 보였다.

토스페이먼츠의 경우 '온라인' 해외 가맹점에 대해 등록 심사를 실시했으나, 접속이 되지 않거나 재화·용역을 판매하지 않는 가맹점에 대한 URL 변경 등 사후관리를 소홀히 한 사실이 확인됐다. 이에 금감원은 토스페이먼츠에 온라인 가맹점 사후관리를 강화해 허위 가맹점 여부를 확인하고, 향후 정산대금 해외 송금 시 구체적인 거래품목을 파악하라고 권고했다.

반면 네이버파이낸셜은 전자지급결제정산대행 계약을 맺은 해외 PG사의 '오프라인' 가맹점에 대한 등록 심사와 사후관리를 제대로 수행하지 않아 불법·허위 가맹점을 확인하지 못할 우려가 지적됐다. 특히 네이버파이낸셜은 정산대금을 해외로 송금할 때 해외 가맹점의 결제 건수와 총액만 단순 확인하고, 실제 거래품목은 형식적으로 받거나 아예 확인하지 않아 이상거래 여부를 파악하지 못한 점이 드러났다.

◆ 외국인 대표 주민번호 입력 오류 방치…주기적 고객확인(CDD)도 소홀

특정금융정보법(특금법)에 따른 고객확인의무(CDD)와 주기적 재이행 절차에서도 관리 부실이 드러났다.

토스페이먼츠는 가맹점 등록 시 고객이 직접 입력한 정보에만 의존해 자금세탁방지(AML) 시스템을 관리하다 보니, 해외 가맹점 대표가 외국인임에도 대표자 인적사항에 주민등록번호를 입력하는 등 부정확한 정보가 시스템 내에 방치됐다. 또한 자체 내규상 1년인 해외 PG사 및 가맹점 대상 고객확인 재이행 주기가 도래했음에도 18개사에 대해 이를 이행하지 않은 것으로 조사됐다.

네이버파이낸셜 역시 내규상 자금세탁 위험도 평가에 따라 고위험군 1년, 기타 3년 주기로 고객확인을 재이행해야 함에도, 주기가 도래한 일부 계속 거래 고객에 대해 절차를 이행하지 아니하고 재이행 절차를 미흡하게 운영한 점이 파악됐다.

금융권 관계자는 "핀테크사들의 해외 결제 및 송금 규모가 빠르게 확대됐지만, 자금세탁방지 및 외환 리스크 관리 등 내부통제 역량은 이에 미치지 못하고 있다"며 "금융당국의 점검 기준이 엄격해진 만큼 가맹점 사후관리와 주기적 고객확인 등 기본적인 리스크 관리 체계를 재정비해야 할 시점"이라고 지적했다.

[사진=뉴스핌DB]

ssup825@newspim.com

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李대통령 지지율 43.3% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 4주 연속 하락하며 취임 후 최저로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 나왔다. 부동산 세제 개편과 검사 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안 등이 악재로 작용했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.6%포인트(p) 떨어진 43.3%로 집계됐다. 반대로 부정평가는 53.0%로 조사됐다. 지난주 대비 2.5%p 올랐다. 부정 평가는 2주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] 지역별로는 보수 성향이 강한 영남권보다 서울에서 가장 많이 떨어졌다. 서울에서의 긍정 평가는 전주보다 5.9%p 내려간 36.8%를 기록했다. 대구·경북은 29.8%, 부산·울산·경남은 38.7%로, 전주 대비 각각 5.5%p, 4.8%p 떨어졌다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염과 경제 불안 요인까지 중첩됐다"며 "서울, 보수층, 고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다. 8월 1주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 지난 6∼7일 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 37.6%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.5%p, 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다. 양당 간 지지율 격차는 7.0%p로 지난주보다는 0.4%p 줄었다. 다만 2주 연속 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있다. 리얼미터는 민주당에 대해 "부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대, 보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 분석했다. 국민의힘에 대해 리얼미터는 "정부 세제 개편안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울, 대구·경북(TK) 및 보수층이 결집했다"면서도 "당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습"이라고 진단했다. 조국혁신당·개혁신당의 지지도는 각각 2.9%로 집계됐다. 그 뒤를 진보당(1.5%)이 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 8월 1주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-10 09:57
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오늘 한낮 34도 무더위 계속 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 동해안과 경상권을 중심으로 비가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 아침 사이 강원동해안·산지와 경북동해안, 부산·울산·경남남해안, 경남중·동부내륙에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 제주도에도 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 무더위가 이어지자 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 울산·경북동해안·북동산지 20~60mm, 강원남부동해안·산지와 부산·경남남해안·경남중·동부내륙 5~40mm, 강원중·북부동해안·산지 5~20mm, 제주도 5~10mm다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-10 06:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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