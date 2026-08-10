파두, 주니어 탤런트 채용…3개 직무 두자릿수 선발

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

펌웨어 개발·검증·테스트 엔지니어 모집

신입·경력 8년 이내 지원 가능



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 데이터센터 반도체 전문기업 파두가 10일부터 주니어 탤런트 채용을 실시한다고 밝혔다.

이번 채용은 ▲펌웨어 개발 ▲펌웨어 검증 ▲테스트(Test) 엔지니어 등 3개 직무를 대상으로 두자릿수 규모로 진행한다. 학사 신입과 경력 8년 이내 지원자가 대상이며 하드웨어와 소프트웨어를 모두 경험한 임베디드 분야 경력자를 우대한다.

서류 접수는 이날부터 시작한다. 오는 8월 말 코딩테스트와 9월 면접전형을 거쳐 11월 입사를 진행할 예정으로, 지원서는 파두 공식 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

파두는 이번 채용을 통해 시스템 반도체 분야의 개발·검증 인력을 확보할 계획이다.

파두 로고. [사진=파두]

회사는 임직원을 대상으로 능력 중심의 평가·보상 제도를 운영하고 있다. 조기 승진과 인센티브 지급 제도를 시행하고 있으며 영업이익 일부를 임직원과 공유하는 이익공유제도(PS·Profit Share)도 운영하고 있다.

파두는 인공지능(AI) 데이터센터용 솔리드스테이트드라이브(SSD)의 데이터 처리를 제어하는 컨트롤러를 개발하는 팹리스 기업이다. 회사는 해당 컨트롤러를 복수의 하이퍼스케일러에 공급하고 있다고 설명했다.

신규 입사자는 SSD 분야 전문 인력과 함께 관련 업무를 수행하게 된다. 회사는 이를 통해 신입·주니어 경력자가 SSD와 데이터센터 반도체 분야에서 전문성을 쌓을 수 있도록 지원할 계획이다.

파두는 올해 1분기 흑자전환한 데 이어 2분기 매출 732억원, 영업이익 163억원을 기록했다. 상반기 누적 매출은 1327억원, 영업이익은 약 240억원이다.

회사에 따르면 올해 상반기 매출은 2024년과 2025년 2개년 합산 매출에 근접한 수준이다.

dconnect@newspim.com