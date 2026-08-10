일동후디스 '세계 고양이의 날' 맞아 '집사 인증 모의고사'

AI 핵심 요약beta
- 일동후디스 후디스펫이 10일 집사 인증 모의고사를 열었다
- 이번 이벤트는 세계 고양이의 날 맞아 17일까지 진행했다
- 반려묘 건강 관심을 높이고 펫 영양제를 경품으로 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 일동후디스의 프리미엄 펫 영양제 브랜드 후디스펫이 '세계 고양이의 날'을 맞아 '제1회 집사 인증 모의고사' 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 이벤트는 반려묘의 건강한 일상을 기원하며 보호자들과 소통하고 반려묘 건강 관리에 대한 관심을 높이기 위해 기획됐다. 참여 방법은 오는 17일까지 후디스펫 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤, 이벤트 게시물에 퀴즈 정답과 반려묘 소개글을 댓글로 남기면 된다. 참여자 중 추첨을 통해 '후디스펫 오메가케어', '후디스펫 유산균케어' 등 펫 영양제를 경품으로 제공한다.
일동후디스 관계자는 "세계 고양이의 날을 맞아 반려묘 보호자들과 소통하고 건강 관리에 대한 관심을 높일 수 있는 이벤트를 기획하게 됐다"고 말했다.
후디스펫은 산양유단백과 유산균, 테아닌을 기본으로 설계됐으며, 휴먼그레이드 원료와 글루텐 프리 설계를 토대로 성분에 민감한 반려동물도 안전하게 섭취할 수 있다.
fineview@newspim.com