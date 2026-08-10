bhc, 美 캘리포니아 H마트에 미국 10호점 오픈

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 미국 캘리포니아주 얼바인에 위치한 H마트 푸드코트에 미국 10호점을 열고 현지 시장 내 대표 K-치킨 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

bhc 미국 캘리포니아주 H마트 얼바인점 매장 전경. [사진= 다이닝브랜즈그룹]

지난달 문을 연 bhc H마트 얼바인점은 미국 내 열 번째 매장이자, H마트 샌프란시스코점에 이어 두 번째 푸드코트형 매장이다. 매장 인근에는 크고 작은 쇼핑몰과 숙박 시설이 자리해 있고 존웨인 공항과도 가까워 유동 인구가 풍부하다. 매장 규모는 약 10평(33.06㎡)으로 카운터 및 키오스크 기반 주문 시스템을 갖췄으며, 오픈 당일 하루 매출이 1000만원을 돌파하는 등 초기 흥행 성과를 보였다.

메뉴는 현지 소비자 선호도가 높은 윙과 텐더 중심 콤보와 함께 치즈볼, 감자튀김 등 사이드 메뉴를 판매한다. 크리스피번, 샌드위치 등 현지 특화 메뉴와 함께 미국의 '디핑' 문화를 반영한 소스 8종도 선보인다. 김치볶음밥, 라면 등 한국식 메뉴와 함께, 미국의 '쉐어' 문화를 고려한 치킨·치즈볼·떡볶이·음료 구성 플래터 메뉴도 운영한다.

브라이언 신 bhc 미국 법인장은 "H마트 얼바인점은 고객들이 보다 편리하게 bhc를 경험할 수 있는 새로운 접점이자 미국 시장에서 브랜드 접근성을 높이는 데 중요한 역할을 해 나갈 것"이라고 말했다.

bhc는 미국을 포함해 캐나다, 홍콩, 태국, 싱가포르, 필리핀 등 해외 9개국에서 50개 매장을 운영 중이다.

fineview@newspim.com