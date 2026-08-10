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[개장시황] 코스피, 美 기술주 훈풍에 6300선 회복

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AI 핵심 요약

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  • 10일 코스피가 미국 기술주 강세에 상승 출발했다.
  • 삼성전자와 SK하이닉스가 오르며 6341.43에 거래됐다.
  • 개인·외국인 매도에 상승폭은 제한됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기관 순매수...'외국인·개인' 동반 팔자
'삼성전자·SK하이닉스' 상승 출발
코스닥 3%대 상승, 830.31

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 10일 국내 증시는 미국 기술주 강세에 힘입어 상승 출발했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 동반 오르면서 코스피는 장 초반 6300선을 회복했다. 다만 개인과 외국인이 동반 순매도에 나서면서 지수 상승폭은 제한되고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시30분 기준 코스피는 전 거래일보다 82.66포인트(1.32%) 오른 6341.43에 거래되고 있다. 기관이 2179억원을 순매수하고 있는 반면 개인과 외국인은 각각 286억원, 2067억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목은 대체로 상승세다. 삼성전자(1.41%), SK하이닉스(2.39%), SK스퀘어(1.38%), 삼성전자우(0.24%), 삼성전기(4.38%), 현대차(0.13%), 한화에어로스페이스(3.92%) 등이 오르고 있다. 반면 LG에너지솔루션(-2.36%), 삼성바이오로직스(-0.39%), KB금융(-2.28%)은 하락세다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 2026년 8월 10일 코스피 지수가 전 거래일보다 47.56포인트(0.76%) 오른 6306.33에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 8.85포인트(1.11%) 오른 807.66에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1410.3원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.10 kunjoo@newspim.com

지난 7일(현지시간) 미국 증시는 일제히 상승 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 0.28%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.62%, 나스닥지수는 1.30% 올랐다. 엔비디아(2.27%), 애플(0.28%), 아마존(0.82%), 브로드컴(1.71%), 인텔(1.84%) 등 주요 기술주가 강세를 나타냈다. 스페이스X는 15.83% 급등했다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번 주 코스피는 미국 7월 CPI와 PPI 등 인플레이션 지표와 미국 주요 테크기업 실적, 국내외 반도체주 수급 변화 등에 영향을 받으며 회복에 나설 전망"이라고 분석했다. 이어 "TSMC 7월 매출과 시스코, 코어위브, 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 등의 실적이 AI와 메모리 고점 우려를 완화할 경우 지난주 반도체를 중심으로 순매도에 나섰던 외국인 수급도 개선될 수 있다"고 내다봤다.

김준영 iM증권 연구원은 당분간 지수보다는 종목별 대응에 무게를 뒀다. 김 연구원은 "반도체 비중은 유지하되 추가 베팅은 자제하고 이익수정비율이 살아나는 반도체 이외 섹터로 무게중심을 옮길 구간"이라며 "반도체 반등이 쉽지 않다면 지수 횡보 속 종목 장세로 넘어가는 구간이 될 것"이라고 전망했다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 31.5포인트(3.94%) 오른 830.31에 거래되고 있다. 외국인과 기관이 각각 1024억원, 509억원 순매수하고 있으며 개인은 1529억원 순매도하고 있다.

코스닥 시가총액 상위 종목도 대체로 상승세다. 알테오젠(7.54%), 주성엔지니어링(3.99%), 리노공업(1.98%), HLB(2.41%), 에이비엘바이오(3.58%), 원익IPS(4.30%), 리가켐바이오(3.71%) 등이 오르고 있다. 반면 에코프로(-0.81%), 에코프로비엠(-0.93%), 레인보우로보틱스(-2.04%)는 내리고 있다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 0.2원 오른 1409.70원에 출발했다.

nylee54@newspim.com

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李대통령 지지율 43.3% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 4주 연속 하락하며 취임 후 최저로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 나왔다. 부동산 세제 개편과 검사 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안 등이 악재로 작용했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.6%포인트(p) 떨어진 43.3%로 집계됐다. 반대로 부정평가는 53.0%로 조사됐다. 지난주 대비 2.5%p 올랐다. 부정 평가는 2주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] 지역별로는 보수 성향이 강한 영남권보다 서울에서 가장 많이 떨어졌다. 서울에서의 긍정 평가는 전주보다 5.9%p 내려간 36.8%를 기록했다. 대구·경북은 29.8%, 부산·울산·경남은 38.7%로, 전주 대비 각각 5.5%p, 4.8%p 떨어졌다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염과 경제 불안 요인까지 중첩됐다"며 "서울, 보수층, 고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다. 8월 1주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 지난 6∼7일 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 37.6%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.5%p, 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다. 양당 간 지지율 격차는 7.0%p로 지난주보다는 0.4%p 줄었다. 다만 2주 연속 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있다. 리얼미터는 민주당에 대해 "부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대, 보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 분석했다. 국민의힘에 대해 리얼미터는 "정부 세제 개편안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울, 대구·경북(TK) 및 보수층이 결집했다"면서도 "당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습"이라고 진단했다. 조국혁신당·개혁신당의 지지도는 각각 2.9%로 집계됐다. 그 뒤를 진보당(1.5%)이 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 8월 1주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-10 09:57
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오늘 한낮 34도 무더위 계속 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 동해안과 경상권을 중심으로 비가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 아침 사이 강원동해안·산지와 경북동해안, 부산·울산·경남남해안, 경남중·동부내륙에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 제주도에도 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 무더위가 이어지자 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 울산·경북동해안·북동산지 20~60mm, 강원남부동해안·산지와 부산·경남남해안·경남중·동부내륙 5~40mm, 강원중·북부동해안·산지 5~20mm, 제주도 5~10mm다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-10 06:32

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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