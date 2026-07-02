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서남권 메가프로젝트發 'SOC 훈풍'…교육·의료 인프라 조성은 과제

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  • 정부가 2일 서남권 첨단산업 육성 전략을 통해 제2 반도체 거점과 기업형 첨단도시 조성에 나섰다
  • 국토부는 기업 맞춤형 배후도시와 교육·의료·문화 인프라 확충, 조성기간 단축 패스트트랙 도입을 추진한다
  • 광주~나주·광주~화순 광역철도 등 서남권 SOC 사업은 5차 국가철도망계획 포함과 전남광주통합특별시 법을 계기로 속도낼 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토부, 기업형 첨단도시 조성 신속 추진…5년내 산단·주거신도시 만든다
답보상태 철도사업 활기 예상…5차 국가철도망 포함·예타 통과 가능성 높여

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 제2 반도체 생산거점을 핵심으로 약 896조원의 투자가 몰릴 서남권 첨단산업 단지 개발이 시동을 걸자 철도, 도로와 같은 지역내 SOC(사회간접자본) 확충 사업이 본격화될 것으로 기대된다.

정부의 '메가 프로젝트'에 따라 현재 준비 중인 광주~나주, 광주~화순 광역철도 사업의 5차 국가철도망계획 포함과 사업 실현 가능성이 크게 높아진 상태다. 아울러 이재명 대통령이 직접 강조한 만큼 정주 공간 구축을 위한 생활 인프라 건설도 확대될 것으로 기대되고 있다. 

2일 부동산 및 건설업계에 따르면 최근 발표된 '서남권 첨단산업 육성 전략'에 따른 기업형 첨단도시의 철도·도로 등 SOC 건설과 정주공간 구축을 위한 생활 인프라 투입 방향에 관심이 집중되고 있다. 

[AI 일러스트 = 이동훈 선임기자]

◆ 정주공간 구축이 첫번째 과제…교육·의료·문화 인프라 확대 추진

이번 서남권 첨단산업 육성 전략은 총 800조원이 투자될 광주지역 제2 반도체 생산거점을 핵심으로 한다. 국토교통부는 산업 육성을 뒷받침할 기업형 첨단도시 조성에 힘을 기울인다는 지원 계획을 공개한 바 있다. 

지난달 29일 이재명 대통령이 주재한 '3대 메가프로젝트 투자계획' 발표에서 김윤덕 국토부 장관은 서남권 첨단산업단지 배후 도시를 조성하는데 있어 가족들이 함께 살고 싶어할 직(職)주(住)락(樂)이 있는 도시를 만들어 나가겠다고 강조했다. 직원은 숙소에 남고 가족들은 서울·수도권에 거주하는 현 혁신도시의 문제점을 타파하겠다는 의미로 해석된다. 

특히 김 장관은 '기업이 원하는 방향'의 배후도시 건설을 약속했다. 이를 위해 국토부가 추진하는 산업 거점 전략을 바꿔 기업이 원하는 곳에 원하는 방식으로 산단을 조성한다는 게 김 장관의 설명이다. 이에 따라 기업이 원하는 기업제안형 주택과 청년이 만족하는 주택을 공급하고 기업의 요구사항에 맞춰 도시계획 규제 등을 완화하며 공공지원 임대전용 부지 제공을 검토하는 등 기업 맞춤형 입지를 제공한다는 게 국토부의 방침이다.

또한 국토부는 빠른 산단 입주를 위해 신속한 배후도시 사업 추진을 약속했다. 인허가·보상·설계를 동시 추진하고 부지조성·건축공사를 일괄·연계 수행하는 패스트트랙을 도입해 산단 조성 기간을 단축한다. 이를 위해 국토부는 관련 법령 개정을 비롯해 제도 개선을 추진한다는 방침이다. 이렇게 되면 현행 제도에서는 10년이 소요되는 배후도시 조성사업이 5년 정도로 단축될 수 있을 것이란 게 국토부의 예측이다. 

정주여건 구축도 중요한 과제다. 이에 대해 이재명 대통령이 직접 정주여건 구축을 강조했으며 김윤덕 장관도 정주 기능을 갖춘 도시 건설을 지원하겠다고 화답한 바 있다. 정주공간 조성을 위한 세부적인 계획은 아직 확정되지 않았다. 국토부는 현재 교육·의료 인프라 확대와 문화·체육시설 확충과 같은 원칙적인 입장만 정해놓은 상태며 향후 세부적인 계획을 수립한다는 방침이다. 

한 업계 관계자는 "입주 10년을 넘어선 세종시의 경우를 봐도 교육, 의료 인프라는 쉽게 갖춰지지 않는다는 약점이 있다"며 "인구를 분산하지 않고 가급적 밀집하도록 해야 생활 인프라 확충도 쉬워질 것"이라고 말했다. 

◆ 서남권 '인프라 대박' 기대…답보상태 놓인 광역철도사업 신속한 추진 가능성 커져 

특히 철도, 도로와 같은 인프라 마련도 본격 추진될 전망이다. 지방 산단의 가장 큰 문제점으로 지적되는 물류 운송을 지원하기 위해서다. 3대 메가프로젝트 발표회에서 김윤덕 장관은 서남권 첨단산업단지 교통 인프라 개발계획 방향에 대해 "생활권과 직장은 30분 이내로, 수출입물류는 1시간 이내로 연결할 수 있도록 국가교통망과 대중교통망을 패키지로 지원하겠다"고 말했다.

국토부는 서남권 첨단산업단지와 호남 고속철도·고속도로, 무안국제공항과 같은 교통 거점과의 연결성을 강화하고 광역급행철도와 같은 대중교통서비스를 지원해 도시 접근성을 제고한다는 청사진을 갖고 있다. 이에 따라 예타에 탈락하는 등 답보 상태를 보이고 있는 서남권 철도사업이 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다. 서남권 철도사업의 핵심은 광주~나주, 광주~화순 광역철도 건설사업이다. 이들 사업은 지난해 기획재정부(현 재정경제부) 예비타당성조사를 통과하지 못한 상태로 올 하반기 예정인 제5차 국가철도망 구축계획 포함 여부가 관건이다. 

하지만 전남광주통합특별시 출범과 서남권 기업형 첨단산업단지 조성계획에 따라 이 사업은 실현 가능성이 높아진 상태다. 이들 광역철도 사업이 5차 국가철도망계획에 포함 되면 예타가 면제되거나 통과 가능성이 훨씬 높아질 전망이다. 아울러 정부의 지원도 대폭 늘어날 것으로 보인다.

'전남광주통합특별시 설치법'에 따르면 국토부는 통합특별시에 대한 대도시권 광역교통기본계획 및 광역교통시행계획을 수립해야 하고 철도와 도로 건설 등의 건설과 운영을 지원해야한다. 이같은 법적 근거가 생겨난 데다 이번 첨단산업단지 조성계획에 따라 전남광주통합특별시의 SOC 구축은 비교적 쉽게 추진될 수 있을 것으로 예측되고 있다. 

donglee@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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