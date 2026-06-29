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김윤덕 국토부 장관 "기업주도형 산단 조성…기업 지방 투자 책임진다"

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  • 김윤덕 장관이 29일 지방 투자 활성화 방안을 발표했다.
  • 기업·대학·주거가 공존하는 직주락 산단을 조성한다 했다.
  • 도로망·대중교통망 확충과 산단 패스트트랙을 추진한다 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토부 '기업 주도형 거점도시 조성전략' 발표…산단의 정주 기능 강화
대중교통망·도로망 확충으로 출퇴근 30분·수출입물류 1시간 산단 구축

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 기업의 지방 투자 활성화를 위해 지원을 아끼지 않겠다고 강조했다. 이를 위해 직장과 주거공간 그리고 연구기능이 함께 모인 산업단지를 만들고 이를 위해 특히 도로망과 대중교통망 확충을 집중 지원한다는 방침이다. 

김윤덕 국토부 장관은 29일 열린 대통령 주재 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이같은 내용을 담은 '기업 주도형 거점도시 조성전략' 구상을 발표했다. 

김윤덕 장관은 먼저 현행 산업단지의 구축 방향을 대폭 수정할 것이라고 말했다. 기존 산단의 경우 공장 중심으로 지어져 업무 효율이 높았다는 점은 인정했다. 반면 공장 외 생활 인프라와 편의시설이 부족하며 기존 도시와도 거리가 멀어 정주 공간으로서의 기능이 없었던 점을 문제점으로 지적했다. 

김윤덕 국토부 장관 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 '기업 주도형 거점도시 조성전략'을 발표하는 모습 [사진=뉴스핌TV 갈무리]

김 장관은 이에 미국 실리콘밸리와 중국 선전의 산업단지의 형태를 보기로 들고 향후 산단이 갖춰야할 요소로 정주 기능이 우선시 돼야한다고 설명했다. 김 장관은 우선 사람이 모이는 산단을 만들 것을 선언했다. 그는 "투자의 가장 큰 고민은 사람"이라고 전제한 뒤 "지방 인재는 일자리가 없어 지방을 떠나고 기업은 지방에 인재가 없어 투자를 주저한다"고 지적했다. 이같은 문제점의 해결을 위해선 직장인 기업과 연구기능인 대학 그리고 주거가 공존해야 한다고 김 장관은 강조했다. 

그는 "기업과 대학 그리고 주거가 공존하는 산단, 이것이 우리가 가야할 길"이라며 "이를 위해 현재 국토부가 추진하는 산업 거점 전략을 바꿔 기업이 원하는 곳에 원하는 방식으로 산단을 조성하게 될 것"이라고 말했다. 이를 위해 국토부는 기업이 원하는 기업제안형 주택과 청년이 만족하는 주택을 공급하고 사람이 사는데 필요한 교육과 의료환경, 문화와 체육이 함께하는 등 가족들이 살고 싶어할 직(職)주(住)락(樂)이 있는 도시를 만들어 나간다는 게 국토부의 방침이라고 밝혔다. 

이같은 첨단 직주락 산업단지 조성을 위해 국토부는 첨단산업단지와 연구기반을 연결해 혁신 생태계를 만들 것이라고 말했다. 아울러 교통망의 확충을 추진한다. 김 장관은 "지방에 가면 산단과 도시가 멀다 또 물류가 불편하다는 말이 많다"며 "생활권과 직장은 30분 이내로 수출입물류는 1시간 이내로 연결할 수 있도록 국가교통망과 대중교통망을 패키지로 지원할 것"이라고 말했다.

이와 함께 김 장관은 빠른 산단 조성을 강조했다. "기업 투자의 성패는 타이밍인데 현행 제도처럼 계획, 설계, 보상을 차례로 하면 입주까지 10년이 걸리게 되는 환경"이라며 "산단 조성 과정에서 각종 규제는 과감히 풀고 계획과 설계와 보상을 동시에 진행하는 패스트 트랙을 추진하겠다"고 말했다. 

이에 대해 이재명 대통령은 "지방 산업단지의 정주 기능은 매우 중요하다"며 "이를 위해 정부는 정주여건 개선을 위해 대대적으로 지원할 것이며 지방 정부도 산단 조성에 따라 세수를 정주 공간 조성에 적극 활용해 달라"고 덧붙였다. 

끝으로 김 장관은 "국토부는 기업의 지방 투자를 반드시 책임지겠다"며 "기업이 이익이 되도록, 성장에 도움이 될 수 있도록 지원한다는 게 국토부의 방침"이라고 힘줘 말했다. 

donglee@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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