전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.02 (목)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

반도체·AI 투자에 건설업계 들썩…중견·지방 건설사 수혜 기대

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 2일 반도체·AI 데이터센터 메가프로젝트를 발표해 건설업계에 새 수주 기회가 생겼다.
  • 용인·평택은 부지·인허가가 진행돼 공사와 매출 인식이 빨라지고, 서남권은 절차가 남아 장기 과제로 여겨진다.
  • 총 1400조원 규모 산업단지·전력·데이터센터 투자로 대형·중견 건설사 일감이 확대돼 지방 건설경기 반전 효과가 기대된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, 1400조 규모 반도체 생산기지 구상
용인 클러스터 준공 단축에 대형사 주목
데이터센터·배후도시도 새 먹거리 부상
서남권 개발 땐 지방 건설사도 기회

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터를 중심으로 한 정부의 메가 프로젝트가 건설업계의 새로운 수주 기회로 부상하고 있다. 다만 신규 부지 개발이 필요한 서남권 사업지보다 이미 공사가 진행 중인 용인·평택 지역이 상대적으로 매출 인식 속도가 빠를 것이라는 분석이 나온다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 용인·평택부터 달린다…반도체 공사 '수주 시계' 빨라져

2일 업계에 따르면 메가프로젝트 발표 이후 국내 건설사들이 반도체 생산시설과 데이터센터, 배후시설 발주 확대 등의 가능성에 주목하고 있다. 주택경기 침체와 지방 건설경기 부진이 이어지는 상황에서 초대형 산업 인프라 투자가 새로운 수주처로 부상하는 모습이다.

정부는 지난달 29일 수도권에 집중된 반도체 생산거점을 전국으로 넓히기 위해 서남권을 제2 반도체 생산기지로 육성하겠다는 구상을 내놨다. 기존 평택·용인 등 수도권 팹 증설은 앞당기되, 전력·용수·부지 제약과 지정학적 리스크를 고려해 반도체 산업의 성장축을 지방으로 확장하겠다는 취지다.

광주에는 총 800조원을 투입해 메모리 팹 4기를 구축한다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2기씩 참여하는 방식이다. 정부는 전력과 용수 등 핵심 인프라를 공급하고, 인허가와 부지 조성, 건축 절차를 단축해 생산능력 확충 속도를 높이겠다는 계획이다. 부산·구미 등 동남·대경권은 반도체 소재·부품·장비 혁신거점으로, 충청권은 HBM 패키징 거점으로 육성하는 방안도 제시됐다.

삼성전자는 용인 국가산업단지에 시스템반도체 클러스터를 조성하기 위해 360조원을 투입하고 공장 6기를 구축하는 계획을 추진 중이다. 당초 2047년 완공 예정이었지만 이번 계획 변경으로 완공 시점이 7년 앞당겨졌다. SK하이닉스도 용인 반도체 클러스터 투자 규모를 기존 122조원에서 600조원으로 키운다. 공장 6기 완공 시점을 2045년에서 2033년으로 12년 단축할 계획이다.

건설업계가 단기적으로 더 주목하는 곳은 서남권보다 용인 반도체 권역이다. 장기 파이프라인 확대 측면에서 의미는 크지만 신규 부지 확보와 보상, 인허가, 전력·용수 확보 등 선행 절차가 남아 있어서다. 용인은 산단계획 승인과 토지 확보, 인프라 조성이 이미 진행 중인 데다 이번 발표를 통해 준공 날짜도 빨라졌다.

조정현 IBK투자증권 애널리스트는 "이미 확보된 부지에서 진행되는 프로젝트는 수주와 매출 인식이 빠르게 나타날 수 있지만 신규 부지형 프로젝트는 토지 확보와 보상 인허가 및 전력, 용수 확보를 거쳐야 하므로 투자금액이 크더라도 실적 반영까지 시차가 발생한다"며 "이 같은 기준에서 가장 먼저 주목해야 할 것은 공사 기간"이라고 말했다.

기존 반도체 공장 시공 경험을 보유한 기업의 수주 가능성이 가장 큰 상황이다. 삼성물산은 삼성전자 평택캠퍼스와 해외 반도체 공장 프로젝트를 수행했다. 반도체 팹에는 생산동뿐 아니라 초순수, 폐수처리, 대기오염가스 저감 등 환경·유틸리티 설비가 함께 들어가는 만큼 관련 역량을 갖춘 삼성E&A도 후보로 꼽힌다. SK하이닉스 용인 클러스터 핵심 공사를 수행 중인 SK에코플랜트도 추가 발주 흐름을 주시하고 있다.

◆ 팹·변전소·복리시설까지…반도체 일감 확산

중견 건설사와 전문기업으로도 일감이 확산될 수 있다. 아이에스동서는 최근 SK에코플랜트와 SK하이닉스 청주 P&T7 신축 프로젝트 관련 635억원 규모 공사도급 계약을 체결했다. 청주 P&T7은 AI 메모리 수요 증가에 대응하기 위한 SK하이닉스의 패키지·테스트 공장이다. 아이에스동서는 PC벽체 시공 공정 하도급 물량을 확보한 것으로 알려졌다.

동부건설은 원도급 형태로 SK하이닉스 용인캠퍼스 상생시설 신축공사를 약 1924억원에 수주했다. HL디앤아이한라는 삼성전자와 직접 계약을 맺고 평택 345kV(킬로볼트) 변전소 신축공사를 진행 중이다. 본공사는 계열사나 대형사가 맡더라도 일부 공정은 하도급 형태로 재배분되는 만큼 반도체 투자는 중견사에도 호재로 작용할 수 있다.

한 건설업계 관계자는 "반도체 관련 공사 일정이 앞당겨질 수 있다는 기대가 커지면서 업계에서도 수주 준비가 빨라지고 있다"며 "당장 모든 물량이 나오는 것은 아니지만 용인과 평택처럼 절차가 진행된 곳은 일정 부분 수혜가 있을 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "주택 부문이 위축된 상황이라 하이테크와 인프라 발주에 대한 관심이 확실히 높아진 분위기"라고 덧붙였다.

AI 데이터센터도 건설사들이 주목하는 분야다. 정부는 18.4GW 규모의 초대형 데이터센터 인프라를 구축해 아시아·태평양 최대 AI 허브로 도약하겠다는 구상을 내놨다. 2028년 상반기 착공이 목표다. 데이터센터 시공 경험이 있는 현대건설, GS건설, 삼성물산, DL이앤씨 등은 향후 관련 수주전에 나설 가능성이 있다.

◆ 지방 건설경기 반전 카드 될까…"구체화 전까진 긴장"

서남권 개발이 구체화되면 침체된 지방 건설업계에도 활기가 돌 것이란 예측이 나온다. 올해 1분기 수도권에 본사를 둔 건설사의 건설공사 계약액은 47조7000억원으로 전년 동기 대비 48.2% 늘었다. 반대로 비수도권은 5.4% 줄어든 26조3000억원에 그쳤다.

한국건설산업연구원에 따르면 지난 5월 건설기업 경기실사지수(CBSI) 서울지수는 83.8로 전월 대비 17.3포인트(p) 올랐지만 지방지수는 62.7로 2.6p 하락했다.

김선미 신한투자증권 연구원은 "이번 프로젝트는 규모만 1400조원이 넘는 대형 사업으로 산업단지 조성, 생산시설 건설, 전력 인프라 구축, 데이터센터, 배후 도시 건설 등에서 건설업계 기회가 확대될 것"이라며 "지역 건설사 입찰 우대 관련 규정을 고려할 때 기반 시설과 배후 개발 사업의 경우 대형사와의 공동이나 단독 입찰 참여가 이뤄질 것으로 보인다"고 말했다.

서남권 반도체 팹의 경우 장기적 시각으로 바라봐야 한다는 의견도 있다. 정확한 입지와 사업 범위, 착공 일정, 기업 입주 계획, 교통망 확충 여부 등 세부 내용이 확정돼야 실질적인 수요로 이어질 수 있다는 이유에서다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "특정 지역의 개발 호재는 구체화될수록 지역 가치에 반영된다"며 "기존 개발계획에 따라 진행되는 용인·평택과 달리 서남권 등 지방은 정확한 정보가 공개되지 않아 계획이 나올수록 수요가 달라질 것"이라고 설명했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
사진
강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동