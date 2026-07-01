삼성·SK 메가투자, 수혜주는 어디…건설·전력·데이터센터 주목

삼성 2655조·SK 2100조 투자 계획 발표

삼성물산·삼성E&A·GS건설 주목…SKT·네이버도 수혜 기대

"투자 규모보다 착공 속도·전력 인프라 확보가 관건"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성전자와 SK그룹이 총 4755조원 규모의 '메가 투자' 계획을 발표하면서 증권가의 수혜주 찾기가 본격화되고 있다. 시장에서는 사상 최대 규모의 투자 계획 자체보다 실제 집행 속도와 투자 대상, 전력·용수 등 기반 인프라 확보 여부가 향후 주가를 좌우할 핵심 변수라는 분석이 나온다.

1일 관련 업계에 따르면 삼성전자와 SK는 전날 청와대에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 총 4755조원 규모의 국내 투자 계획을 발표했다. 삼성전자는 인공지능(AI) 시대 경쟁력 강화를 위해 평택·용인 반도체 클러스터에 2030조원, 호남권 425조원, 충청권 140조원, 영남권 60조원 등 총 2655조원을 투자한다.

SK는 AI 데이터센터(AI DC) 구축에 1000조원, 반도체 공급 확대에 1100조원 등 총 2100조원을 투자할 예정이다. SK텔레콤을 중심으로 전국에 총 15GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 구축해 AI 인프라를 확충하고, 용인(600조원)·서남권(400조원)·청주(100조원)를 잇는 반도체 생산벨트를 조성해 AI 메모리 공급 능력을 강화한다.

[AI 일러스트= 김정인 정승원 기자]

이번 발표는 올해 정부 예산(약 728조원)의 크게 웃도는 민간 투자 계획이다. 정부는 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI를 축으로 수도권에 집중된 첨단산업을 지방으로 분산하고 전력·용수·부지·정주 여건 등 기반 인프라를 함께 구축해 민간 투자를 끌어내겠다는 구상이다.

시장에서는 단일 산업 투자 계획으로는 이례적인 규모라고 평가하면서도 실제 투자 집행 과정이 더 중요하다고 입을 모은다. 박선영 미래에셋증권 연구원은 "제조업 실증 사업의 수요 기업 및 공급 기업, 정부 지원을 바탕으로 양산 능력, 고객 레퍼런스, 반복 수주를 확보하는 기업을 중심으로 차별화될 가능성이 높다"며 "구체적인 예산 규모와 집행 일정, 공공·민간 발주, 생산계획 및 참여 기업을 지속적으로 확인할 필요가 있다"고 말했다.

이재원 유안타증권 연구원은 "실제 집행에는 전력·용수·부지·인력 확보가 병목으로 작용할 수 있고 반도체의 경우 장기적으로 공급 과잉 우려가 제기될 수 있음에도 여전히 단기적인 메모리 공급난 해소에 영향을 줄 수는 없다"면서도 "단기 테마성 등락 요인은 아닌 만큼 단기 주가 반응은 투자 총액보다 실제 착공 속도, 전력 인프라 확보, 기업별 이사회 승인 및 수요 가시성에 따라 업종별로 차별화될 전망"이라고 설명했다.

투자 집행 여부가 핵심 변수로 꼽히는 가운데 증권가는 선제적으로 수혜 종목 선별에 나서고 있다. AI 데이터센터 구축과 반도체 클러스터 확대를 중심으로 반도체, 데이터센터 관련 기업이 혜택받을 것으로 보고 있다. 하민호 하나증권 연구원은 반도체 투자 대표 수혜주로 삼성물산과 삼성E&A를, AI 데이터센터 관련 수혜주로는 GS건설을 제시하며 "중장기적으로는 일자리가 생겨나면서 주변 부동산 개발 수혜 또한 기대해 볼 수 있다"고 짚었다.

AI 데이터센터 운영 측면에서는 SK텔레콤과 네이버의 역할이 확대될 것이라는 관측도 나온다. 안재민 NH투자증권 연구원은 "두 기업은 AI 데이터센터 구축 이후 대규모 GPU 자원을 기반으로 GPUaaS(GPU as a Service)와 클라우드, AI 솔루션 시장에서 주도권을 확보할 가능성이 높다"고 분석했다.

대규모 데이터센터와 반도체 생산기지 구축에 필요한 전력망과 용수 인프라 투자가 확대될 것으로 예상되면서 전력기기와 에너지저장장치(ESS) 관련 기업들에도 관심이 쏠린다. 황수욱 메리츠증권 연구원은 "전력 공급 계획은 추가 상향이 필요하며 발전 믹스 측면에서 재생에너지가 수혜를 볼 것"이라며 "단기적으로 태양광과 풍력 밸류체인의 수혜를 기대하며 간헐성을 보완하기 위한 ESS 역할에 가장 주목한다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com