전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.01 (수)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

삼성·SK 메가투자, 수혜주는 어디…건설·전력·데이터센터 주목

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성전자와 SK가 1일 4755조원 메가 투자를 발표했다
  • 증권가는 투자 집행 속도·인프라 확보 여부를 핵심 변수로 본다
  • 반도체·AI 데이터센터·전력·ESS 관련 수혜주 선별이 진행됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성 2655조·SK 2100조 투자 계획 발표
삼성물산·삼성E&A·GS건설 주목…SKT·네이버도 수혜 기대
"투자 규모보다 착공 속도·전력 인프라 확보가 관건"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성전자와 SK그룹이 총 4755조원 규모의 '메가 투자' 계획을 발표하면서 증권가의 수혜주 찾기가 본격화되고 있다. 시장에서는 사상 최대 규모의 투자 계획 자체보다 실제 집행 속도와 투자 대상, 전력·용수 등 기반 인프라 확보 여부가 향후 주가를 좌우할 핵심 변수라는 분석이 나온다.

1일 관련 업계에 따르면 삼성전자와 SK는 전날 청와대에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 총 4755조원 규모의 국내 투자 계획을 발표했다. 삼성전자는 인공지능(AI) 시대 경쟁력 강화를 위해 평택·용인 반도체 클러스터에 2030조원, 호남권 425조원, 충청권 140조원, 영남권 60조원 등 총 2655조원을 투자한다.

SK는 AI 데이터센터(AI DC) 구축에 1000조원, 반도체 공급 확대에 1100조원 등 총 2100조원을 투자할 예정이다. SK텔레콤을 중심으로 전국에 총 15GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 구축해 AI 인프라를 확충하고, 용인(600조원)·서남권(400조원)·청주(100조원)를 잇는 반도체 생산벨트를 조성해 AI 메모리 공급 능력을 강화한다.

[AI 일러스트= 김정인 정승원 기자]

이번 발표는 올해 정부 예산(약 728조원)의 크게 웃도는 민간 투자 계획이다. 정부는 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI를 축으로 수도권에 집중된 첨단산업을 지방으로 분산하고 전력·용수·부지·정주 여건 등 기반 인프라를 함께 구축해 민간 투자를 끌어내겠다는 구상이다.

시장에서는 단일 산업 투자 계획으로는 이례적인 규모라고 평가하면서도 실제 투자 집행 과정이 더 중요하다고 입을 모은다. 박선영 미래에셋증권 연구원은 "제조업 실증 사업의 수요 기업 및 공급 기업, 정부 지원을 바탕으로 양산 능력, 고객 레퍼런스, 반복 수주를 확보하는 기업을 중심으로 차별화될 가능성이 높다"며 "구체적인 예산 규모와 집행 일정, 공공·민간 발주, 생산계획 및 참여 기업을 지속적으로 확인할 필요가 있다"고 말했다.

이재원 유안타증권 연구원은 "실제 집행에는 전력·용수·부지·인력 확보가 병목으로 작용할 수 있고 반도체의 경우 장기적으로 공급 과잉 우려가 제기될 수 있음에도 여전히 단기적인 메모리 공급난 해소에 영향을 줄 수는 없다"면서도 "단기 테마성 등락 요인은 아닌 만큼 단기 주가 반응은 투자 총액보다 실제 착공 속도, 전력 인프라 확보, 기업별 이사회 승인 및 수요 가시성에 따라 업종별로 차별화될 전망"이라고 설명했다.

투자 집행 여부가 핵심 변수로 꼽히는 가운데 증권가는 선제적으로 수혜 종목 선별에 나서고 있다. AI 데이터센터 구축과 반도체 클러스터 확대를 중심으로 반도체, 데이터센터 관련 기업이 혜택받을 것으로 보고 있다. 하민호 하나증권 연구원은 반도체 투자 대표 수혜주로 삼성물산과 삼성E&A를, AI 데이터센터 관련 수혜주로는 GS건설을 제시하며 "중장기적으로는 일자리가 생겨나면서 주변 부동산 개발 수혜 또한 기대해 볼 수 있다"고 짚었다.

AI 데이터센터 운영 측면에서는 SK텔레콤과 네이버의 역할이 확대될 것이라는 관측도 나온다. 안재민 NH투자증권 연구원은 "두 기업은 AI 데이터센터 구축 이후 대규모 GPU 자원을 기반으로 GPUaaS(GPU as a Service)와 클라우드, AI 솔루션 시장에서 주도권을 확보할 가능성이 높다"고 분석했다.

대규모 데이터센터와 반도체 생산기지 구축에 필요한 전력망과 용수 인프라 투자가 확대될 것으로 예상되면서 전력기기와 에너지저장장치(ESS) 관련 기업들에도 관심이 쏠린다. 황수욱 메리츠증권 연구원은 "전력 공급 계획은 추가 상향이 필요하며 발전 믹스 측면에서 재생에너지가 수혜를 볼 것"이라며 "단기적으로 태양광과 풍력 밸류체인의 수혜를 기대하며 간헐성을 보완하기 위한 ESS 역할에 가장 주목한다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 한성숙 총리 임명안 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 "한 총리의 임명 일자는 7월 1일"이라며 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 50대 총리로 취임한다. 또 노무현 정부에서 2006년 첫 여성 국무총리로 임명된 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 총리가 된다.  한 총리 임명동의안은 국회 본회의 투표 결과 재석 의원 167명 중 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결에 국민의힘은 불참했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 "총리 인준안에 반대 의사를 이미 명확히 했기 때문에 인준 투표에 들어가지 않을 것"이라고 밝혔다. the13ook@newspim.com 2026-06-30 23:57
사진
동탄 등 주담대 LTV 40% 적용 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 주택시장 과열을 막기 위해 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정함에 따라, 해당 지역에 대한 고강도 대출 규제가 7월 1일부터 시행된다. [사진=금융위원회] 금융위원회는 30일 신진창 사무처장 주재로 국토교통부, 한국은행, 금융감독원 및 주요 금융협회와 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 대출 규제 강화 방안을 발표했다. 이번 회의는 최근 반도체 벨트 등 일부 지역을 중심으로 주택가격 변동성이 확대됨에 따라 시장 불안을 조기에 차단하기 위해 마련됐다. 내일부터 규제지역으로 지정된 지역에서는 강화된 대출 규제가 적용된다. 우선 규제지역 내 주담대 취급 시 LTV가 기존 70%에서 40%로 대폭 축소된다. 단, 생애최초 주택구입이나 정책모기지 등은 완화된 비율(60~70%)이 적용된다. 또한, 다주택자는 수도권 내 주택 구입 시 규제지역 여부와 상관없이 LTV 0%가 적용된다. 이와 함께 투기과열지구 내에서 전세대출 보유 차주가 3억 원을 초과하는 아파트를 구입하는 것이 제한된다. 반대로, 규제지역 내 3억 원 초과 아파트 구입자 역시 전세대출을 받을 수 없다. 또, 1억 원을 초과하는 신용대출을 보유한 차주는 대출 실행일로부터 1년간 규제지역 내 주택 구입이 제한되며, 규제지역 내 1주택 보유자의 재건축·재개발 중도금·이주비 대출 시 추가 주택 구입이 제한된다. 주택 매매·임대사업자 외 여타 사업자의 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대도 원천 차단된다. 금융당국은 시장의 혼란과 차주의 불측의 피해를 방지하기 위해 경과 규정을 뒀다. 규제지역 효력 발생일 전일인 30일까지 금융회사 전산상 대출 신청 접수가 완료됐거나, 주택매매계약을 체결하고 계약금 납부를 증명한 차주는 종전 규정을 적용받는다. 토지거래허가 대상 주택의 경우, 30일까지 관할 지자체에 토지거래허가를 신청했다면 예외가 인정된다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 회의에서 "강화된 대출 규제가 즉시 시행되는 만큼, 일선 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"며 "각 금융회사는 직원 교육과 전산 시스템 점검 등에 만전을 기해달라"고 주문했다. 또한 주택 실수요자를 향해서도 "강화된 대출 규제 내용을 사전에 숙지하여 자금조달계획에 차질이 생기지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 아울러 금융위는 최근 기타대출을 중심으로 가계부채 증가세가 지속되고 있다고 지적하며, 관리 목표를 미준수하는 금융회사에 대해서는 현장 점검 등 더욱 강력한 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다. dedanhi@newspim.com 2026-06-30 17:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동