[3대 메가프로젝트] '피지컬 AI 글로벌 1강' 목표...현대차·두산 투자 가속

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정부, '피지컬 AI' 국가 전략산업으로 지정

현대차, 새만금에 '피지컬 AI' 밸류체인 구축

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 정부가 29일 '3대 메가 프로젝트 국민보고회'를 열고 반도체와 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터 등 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 추진 계획을 발표됐다. 정부는 피지컬 AI를 대체불가한 국가전략산업으로 육성하겠다는 계획을 밝혔다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이날 청와대에서 열린 국민보고회에서 피지컬 AI 분야 글로벌 1강 도약을 목표로 국가 전략 차원의 집중 육성 방침을 강조했다.

배 부총리는 "피지컬 AI 1강이 되기 위해 앞으로 3년이 골든타임"이라며 "정부는 피지컬 AI를 국가 전략 산업으로 지정해 이끌어가겠다"고 밝혔다. 정부는 피지컬 AI 초격차를 위해 과감한 투자와 전례없는 총력 지원을 통해 2030년까지 피지컬 AI 글로벌 1강으로의 도약을 이뤄낸다는 계획이다.

이와 관련 현대자동차그룹은 새만금에 AI 데이터센터와 로보틱스 클러스터를 구축하는 등 국내에 2030년까지 125조원 규모의 대규모 투자를 단행할 예정이다.

현대차는 전북 새만금을 수소와 로봇, AI의 글로벌 전진기지로 낙점하고 9조원을 투입해 '피지컬 AI' 밸류체인을 구축한다는 구상을 발표한 바 있다.

수소에너지 생산 시설부터 AI 데이터센터, 로봇 제조 공장까지 이어지는 피지컬 AI 밸류체인 구축이다. 지난 8일에는 젠슨 황 엔비디아 CEO와 '새만금 AI 밸리' 프로젝트를 함께 추진하겠다고 밝히기도 했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대자동차그룹 회장이 미래 모빌리티와 인공지능(AI) 기술 협력을 논의하는 모습을 형상화한 이미지. [AI 일러스트=이찬우 기자]

업계에서는 현대차의 새만금 투자를 단순한 지역 거점 마련을 넘어, 하드웨어 부품부터 AI 두뇌까지 아우르는 '피지컬 AI' 공급망 수직계열화의 핵심 고리로 해석하고 있다.

국내 협동로봇 시장 1위인 두산그룹 역시 북미와 유럽을 중심으로 물류 및 제조 자동화 시장 공략을 가속화하며 글로벌 공급망 확대를 위한 투자를 이어가고 있다.

최근 박정원 두산그룹 회장과 젠슨 황 CEO의 회동을 계기로 두산로보틱스의 로봇 기술과 두산밥캣의 산업 장비에 엔비디아 솔루션을 접목하는 그룹 차원의 피지컬AI 전략에도 한층 탄력이 붙을 전망이다. 두산밥캣은 건설·농업·물류 장비에 피지컬 AI 기술을 접목해 자율 작업 장비 개발을 확대할 계획이다.

두산그룹은 부품 및 전력 인프라 역량을 결합해 '소재-로봇-에너지'를 아우르는 독자적인 로보틱스 밸류체인을 완성한다는 구상이다. 대구 달성군에 본사를 둔 HD현대로보틱스 역시 대구 공장 확충 등 신규 투자를 검토 중이다.

한편 한국피지컬AI협회는 이날 이재명 대통령이 청와대에서 발표한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'에 피지컬 AI가 국가 핵심 전략산업으로 포함한 것에 대해 적극 환영 입장을 밝혔다.

한국피지컬AI협회는 성명을 통해 "정부가 피지컬 AI를 국가 3대 메가프로젝트로 공식 제시한 것은 매우 의미 있는 결정"이라면서 "정부, 국회, 산업계, 학계와 긴밀히 협력해 대한민국이 피지컬 AI 글로벌 선도국가로 도약할 수 있도록 정책 제안과 표준화, 산업 생태계 구축에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

y2kid@newspim.com