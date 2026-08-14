우리카드, 3억달러 해외 신디케이티드론 조달

AI 핵심 요약beta
- 우리카드가 14일 3억달러 해외 신디케이티드론을 체결했다.
- 2년물·3년물 듀얼 트랜치로 조달하고 중국계 은행들이 참여했다.
- 국내 카드사 최저 수준 금리로 자금조달 다변화를 꾀했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리카드는 3억달러(약 4200억원) 규모의 해외 신디케이티드론 약정을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 신디케이티드론은 2년물과 3년물로 구성된 듀얼 트랜치 방식으로 조달됐다. 중국·홍콩·마카오·대만 소재 은행들이 대주단으로 참여했다.
조달 금리는 담보부익일물금리(SOFR)에 2년물 0.55%포인트, 3년물 0.575%포인트의 가산금리를 더하는 조건으로 결정됐다. 우리카드에 따르면 이는 국내 카드사의 해외 신디케이티드론 조달 사례 가운데 최저 수준의 스프레드다.
우리카드는 이번 거래를 통해 해외 투자자 기반을 확대하는 동시에 원화 채권시장에 집중된 조달 구조를 다변화할 수 있게 됐다고 설명했다.
한국투자증권과 타이베이푸본상업은행이 공동 주관사로 참여했다. 국내 신디케이티드론 거래에서 한국계 증권사와 해외 은행이 공동 주관한 첫 사례라고 회사 측은 설명했다.
우리카드 관계자는 "이번 신디케이티드론을 우수한 조건으로 성공적으로 마무리하며 우리카드의 대외 신인도와 글로벌 자금조달 역량을 다시 한번 입증했다"며 "앞으로도 해외 투자자와의 협력을 확대하고 안정적인 조달 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com