깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/14)

AI 핵심 요약beta
- 중국 개방형 AI와 딥시크 쇼크에 미국 우위론 흔들렸다
- AMD·오픈AI·스페이스X 등 AI 자금조달 경쟁이 격화했다
- 레노버·SMIC·징둥 등 중국 기술주가 성장세를 보였다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월14일 제공한 콘텐츠입니다.
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