이스타항공, B737-8 추가 도입…국내 LCC 중 최고 비중

AI 핵심 요약beta
- 이스타항공이 14일 B737-8을 도입해 기단 21대로 늘렸다.
- B737-8은 11대로 확대돼 LCC 중 비중이 가장 높다.
- 이스타항공은 9월까지 3대를 더 들여 24대로 늘릴 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 이스타항공이 14일 보잉의 차세대 항공기 B737-8을 도입해 보유 항공기를 21대로 확대했다고 밝혔다.
이번 항공기 도입으로 이스타항공이 보유한 B737-8은 총 11대로 늘었다. 전체 기단 21대 중 B737-8 비중은 약 52%로, 국내 저비용항공사(LCC) 가운데 가장 높다.
B737-8은 기존 기종 대비 연료 소모량이 약 20% 개선돼 유류비 절감과 탄소 배출량 감축이 가능하다. 최대 항속거리는 약 6480km로, 향후 신규 노선 개발 시 중거리 노선까지 운항 선택지를 넓힐 수 있다. 기존 기종보다 엔진 소음도 50% 이상 적다.
이스타항공은 이번 항공기를 포함해 오는 9월까지 B737-8 총 4대를 도입할 예정이다. 이에 따라 전체 기단은 24대로 확대되며, 평균 기령은 7년대로 낮아질 전망이다.
이스타항공 관계자는 "차세대 항공기 도입을 지속해 기단 규모를 확대하는 동시에 기단 현대화에도 속도를 내고 있다"고 말했다.
flurry327@newspim.com