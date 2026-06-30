김정관 산업부 장관 "서남권 800조 투자, 제 고향이라 더 설렌다"

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30일 '서남권 국민보고회'서 소감 밝혀

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 김정관 산업통상부 장관은 30일 "서남권에 반도체 800조원이 투자된다"면서 "제 고향이라 더 설렌다"고 밝혔다.

김정관 장관은 이날 오후 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 열린 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 발표자로 나서 이같이 언급했다.

◆ "800조는 5년간 광주·전남 총생산"

이번 행사는 지난 29일 발표한 '3대 메가프로젝트'와 관련 '서남권 반도체 800조원 투자' 계획을 지역사회 및 기업들과 소통하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서 발표자로 나선 김 장관은 "서남권에 800조원 규모의 반도체 투자가 이뤄진다"면서 "제가 이곳이 고향이기 때문에 더 설렌다"고 감격스러운 소감을 전했다.

김정관 산업통상부 장관이 30일 오후 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 열린 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 발표하고 있다. [사진=KTV 갈무리] 2026.06.30 dream@newspim.com

그는 "800조가 얼마나 큰 숫자인지 아시느냐"면서 "800조는 전남·광주 지역의 5년간(연 160조원) 총생산 규모"라고 강조했다.

이어 "이로 인해 160만명 일자리가 새롭게 생길 것"이라면서 "다만 이는 여기에서만이 아니라 국내 많은 곳에서 생길 것"이라고 덧붙였다.

◆ "전력·용수·부지·인력 맞춤형 지원"

김 장관은 또 반도체 산단에 필요한 전력과 용수, 부지, 인력과 같은 인프라에 대한 우려도 "문제 없다"고 강조했다.

그는 "이번 투자에 용수 65만톤, 전력 6.3GW, 부지 160만평, 전문인력 약 3만명이 필요하다"면서 "이제는 중앙정부와 지방정부가 응답할 차례"라고 제시했다.

'서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회' 발표자료 [자료=산업통상부] 2026.06.30 dream@newspim.com

이를 위해 "서남권 인프라 'S.WEST 맞춤형 전략'을 준비하고 있다"면서 "반도체 특별위원회와 혁신지원단을 구성해 지원할 것"이라고 강조했다(그림 참고).

이어 "용수는 댐과 하수 재이용수를 활용하고, 전력은 발전설비 및 송전망을 조기에 구축할 것"이라며 "산단 조성기간도 10년에서 5년으로 획기적으로 단축하겠다"고 제시했다.

김 장관은 지방정부에 대해서도 당부했다.

그는 "기업 투자 실행은 타이밍이고, 투자 전주기에 걸쳐 신속한 인·허가가 필요하다"면서 "기업 성장은 인재가 핵심인데, 우수한 인력들이 머물 수 있도록 정주 여건이 개선돼야 한다"고 강조했다.

이어 "전남·광주 통합특별시의 행정역량을 총동해주실 것을 요청드린다"고 당부했다.

'서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회' 발표자료 [자료=산업통상부] 2026.06.30 dream@newspim.com

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