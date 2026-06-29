전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.29 (월)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

[정책의속살] 호남권 800조 투자?…대기업 '팔 비틀기' 반발 확산

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 29일 서남권에 800조 반도체·550조 AI 투자 계획을 발표했다.
  • 정치권은 기업 수요 무시한 반도체 투자 강요라며 호남 입지·물류비·부지 선정 절차 문제를 제기했다.
  • 환경단체는 기후부가 기업 지원 부처로 전락했다며 전력·용수·데이터센터 확대와 AI 확장이 초래할 환경·사회적 위험을 경고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대한민국 대도약 '3대 메가프로젝트' 발표
서남권 800조 투자…데이터센터 550조 투자
삼성 출신 고동진 의원 "두 달 만에 바뀌었나"
환경단체 "누가 비용 대고 누가 이익 얻나"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부의 서남권 대규모 반도체 투자에 대해 정치권뿐만 아니라 환경단체들도 반대 목소리를 높이고 나섰다.

정부는 29일 청와대 영빈관에서 관계부처 합동으로 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 열고 약 1400조원 규모의 서남권 반도체 및 인공지능(AI) 데이터센터 투자 계획을 발표했다.

우선 서남권에 800조원을 투자해 반도체 산업의 생산능력을 두 배로 확대하겠다고 제시했다. 또한 AI 데이터센터를 구축에 550조원을 투자하겠다고 밝혔다.

이를 위해 100기가와트(GW) 규모의 재생에너지 생산을 조기에 앞당기고, 원전과 소형모듈원전(SMR)도 적극 활용하겠다고 제시했다. 또한 다목적댐과 대체수자원을 활용하고 도수관로를 신속하게 건설하겠다고 밝혔다.

이재명 대통령이 29일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 참석한 가운데 발언하고 있다. [사진=KTV]

◆ 또 대기업 '팔 비틀기'…반도체 초과수익 호남권에 상납?

이에 앞서 정치권도 대기업에 대한 '팔 비틀기'라며 강도 높은 지적을 하고 있다.

특히 기업의 자발적인 수요가 아니라면 과거 박근혜 정부의 이른바 '최순실 사태'와 무엇이 다르냐는 것.

정부가 말하는 서남권(호남지역)은 전력이나 용수공급 문제 외에도 수출 측면에도 적합한 지역이 아니라는 지적이 나온다. 반도체 수출이 대부분 인천국제공항을 통해 수출되고 있다는 점을 감안하면 물류비 부담이 그만큼 커지기 때문이다.

삼성전자 사장 출신인 고동진 국민의힘 의원도 이날 방송에 출연해 이른바 '호남권 반도체 투자'에 대해 문제점을 지적했다.

고동진 의원은 지난 4월 28일 최태원 SK그룹 회장의 인공지능(AI) 관련 국회 특별강연 내용을 소환해 입지 선정의 문제점을 꼬집었다.

고동진 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= '갤럭시 신화'의 삼성전자 사장 출신 고동진 국민의힘 서울 강남병 국회의원 당선자가 10일 강남구 대치동 사무실에서 뉴스핌과의 인터뷰를 진행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

당시 정진욱 더불어민주당 의원이 최 회장에게 "광주·전남에 전기가 있는데 반도체 공장을 설립할 생각이 있느냐"고 물었고, 이에 최 회장이 "전기가 있는 곳에 가야 한다"면서 "거기(광주·전남)에 꼭 반도체 공장이 가야 한다고 볼 수 있는지는 잘 모르겠다"고 답한 내용을 전했다.

고 의원은 "두 달 만에 뭐가 바뀌었길래, 좀 상식적으로 이상하지 않느냐"며 "반도체 부지 선정이라고 하는 건 보통 5년에서 7년 걸린다"고 지적했다.

더불어 오세훈 서울시장과 안철수 국민의힘 의원, 한동훈 의원(무소속) 등 야권 인사들도 일제히 반대 목소리를 내면서 정치권의 쟁점으로 부각되고 있다.

◆ 환경단체도 일제히 우려의 목소리 높여…"기후부, 기업 지원부처로 전락"

정부의 발표에 대해 환경단체들도 일제히 우려의 목소리를 높이고 있다.

녹색연합은 이날 논평을 통해 "기후생태위기 대응의 최전선에서 우리 사회의 지속가능성과 후발세대의 영향을 책임져야할 기후부의 행보에 참담함을 느낀다"고 밝혔다.

이어 "지역 개발과 신산업 성장 과정에서 환경영향을 최우선해 살피고, 환경 부하 혹은 생태계 피해, 기후대응에 미칠 영향을 고려해야할 기후에너지환경부는 사실상 기업 활동 지원 부처로 전락했다"고 질타했다.

이어 "3대 메가프로젝트 핵심 쟁점은 누가 이익을 얻고, 누가 비용을 부담하는가"라면서 "AI, 반도체 산업생태계를 위해 전력·용수·부지 등 인프라 확충을 국가가 지원하고 인허가 패스트트랙 등 규제를 완화한다. 국민보고회에 참석한 일부 대기업에 돌아간다"고 지적했다.

3대 메가프로젝트(반도체 투자) 개념도 [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.29 dream@newspim.com

2029년까지 550조원을 투자해 전국에 8.4GW 규모의 데이터센터를 짓겠다는 계획도 지적이 나왔다.

김병권 녹색전환연구소 소장은 "현재 전국 데이터센터 총 전력 용량이 2GW를 조금 넘는 상황에서 수년 안에 4배 가까이 늘리겠다는 수요 근거가 없다"면서 "새로 지어질 데이터센터가 재생에너지 기반이어야 한다는 원칙도 없이 '더 많은 데이터센터'에만 집착하고 있다"고 지적했다.

이어 "AI 무한 확장과 전 국민의 AI 사용자화를 강조하면서도 AI가 초래할 사회적·환경적 우려를 해소할 대책은 여전히 없다"면서 "AI의 본산인 미국에서도 이미 기대보다 우려의 여론이 높아지고, 데이터센터 신설로 인한 주민 갈등이 커지고 있다. 우리 정부도 AI에 대한 일방적 기대에 도취하지 말고 경각심을 가져야 한다"고 촉구했다.

3대 메가프로젝트(피지컬 AI 육성) [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.29 dream@newspim.com

dream@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
사진
"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동