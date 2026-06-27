김성환 기후부 장관, 호남 반도체 용수공급 우려 일축…"하루 100만톤 추가 확보 가능"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

영산강·섬진강 7개 댐서 하루 337만톤 공급 가능

"해수담수화·타지역 용수 공급 정부 검토안 아냐"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관이 호남 반도체 산업단지 용수 공급 우려와 관련해 "하루 100만톤 이상의 용수를 추가 확보할 수 있다"고 밝혔다.

김 장관은 27일 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 최근 일부 언론이 제기한 광주·전남 반도체 산업단지 용수 공급 우려에 대해 이같이 반박했다.

김 장관은 "영산강·섬진강 유역에는 섬진강댐과 주암댐을 비롯한 7개 댐에 약 15억톤의 물을 저장할 수 있다"고 설명했다.

이어 "이들 댐이 공급할 수 있는 생활·공업·농업·하천유지용수는 하루 337만톤에 달한다"며 "일부 댐의 수계 조정과 여유 용량 활용 등을 통해 하루 약 100만톤 이상의 용수를 추가 확보할 수 있는 것으로 검토하고 있다"고 덧붙였다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 4일 오전 정부서울청사에서 기자간담회를 열고 국민주권정부 1년간 기후에너지환경부의 업무 성과를 설명하고 있다. [사진=기후에너지환경부] 2026.06.04 dream@newspim.com

그는 "보도에서 언급된 타 지역 용수 공급이나 해수담수화 방안은 현재 정부가 검토하고 있는 내용과는 차이가 있다"고 선을 그었다.

아울러 김 장관은 "반도체 산업은 안정적인 물과 전력 공급이 무엇보다 중요한 산업"이라며 "정부 역시 관련 계획을 검토하는 과정에서 이러한 기반 여건을 가장 우선적으로 살펴보고 있다"고 강조했다.

또한 "정부는 다양한 의견과 비판을 경청하겠다"며 "다만 국민들이 혼란을 겪지 않도록 관련 사실관계는 정확하게 설명드릴 필요가 있다"고 말했다.

김 장관은 "보다 구체적인 내용은 다음 주 공식 발표를 통해 상세히 설명하겠다"고 덧붙였다.

gkdud9387@newspim.com