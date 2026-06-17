김성환 장관, 광양 방문에…'섬진강청 유치전' 치열

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섬진강 현장 점검차 광양 배알도 방문

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관이 섬진강 전 구간을 둘러보며 홍수 대응과 수질·생태 관리 실태를 점검했다.

17일 기후부에 따르면 김 장관은 전북 임실을 시작으로 전남 곡성·구례를 거쳐 광양까지 이어지는 섬진강 유역 현장을 점검했다.

전북 임실 섬진강댐을 시작으로 남원 섬진강홍수통제출장소, 전남 곡성 침실습지와 보성강 합류부, 구례 수달생태공원, 경남 하동송림공원 등을 차례로 방문해 수질·이수·생태 관리 전반을 확인했다.

[광주=뉴스핌] 권차열 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관이 17일 섬진강유역 점검의 마지막 일정으로 광양 배알도수변공원을 찾아 관계자의 설명을 듣고 있다. 2026.06.17 bless4ya@newspim.com

마지막 일정으로 찾은 광양에서는 태인동 배알도수변공원과 배알도유원지를 방문해 섬진강 하구의 기수 생태계, 염해 피해, 수달 서식 현황 등을 살폈다.

배알도는 섬진강과 남해가 만나는 하구 지역으로 수변공원 조성 이후 생태·관광 자원으로 주목받고 있다.

[광주=뉴스핌] 권차열 기자 = 섬진강유역환경청 광양 유치 촉구 캠페인. = 2026.06.17 ej7648@newspim.com

이날 현장에서는 정인화 광양시장과 권향엽 국회의원, 지역 환경단체가 '섬진강유역환경청 광양 유치'를 촉구하는 현수막 캠페인도 진행됐다.

광양시는 여수·광양산단과 연계된 환경 수요, 해양과 하천이 만나는 입지적 강점을 내세워 유치 당위성을 강조하고 있다.

chadol999@newspim.com