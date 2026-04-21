김성환 기후부 장관 "녹색전환 미적거리면 중국이 세계시장 장악"

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"재생에너지·녹색산업 경쟁력 높여야"

"태양광과 원전 경쟁력 함께 높일 것"

[여수=뉴스핌] 김하영 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관은 "녹색전환을 미적거리면 (글로벌)시장을 중국이 다 먹는다"고 강조했다.

김성환 장관은 지난 20일 여수 엑스포에서 열린 '녹색대전환(GX) 국제주간' 행사에서 기자간담회를 열고 기후대응 관련 이같이 언급했다.

김 장관은 "일부 국가가 녹색전환에서 후퇴하고 있다"며 "우리까지 미적거리다가는 이 녹색산업 시장을 중국이 다 먹는다"고 강조했다.

◆ "재생에너지·녹색산업 경쟁력 높여야…갈수록 중요성 높아질 것"

김 장관은 "중국이 이미 압도적 경쟁력과 자본력을 바탕으로 재생에너지·녹색산업 세계시장을 장악하고 있다"며 "한국이 빠른 속도로 산업경쟁력을 높이는 게 기후대응, 중동전쟁 교훈을 현실화하는 길"이라고 당부했다.

김 장관은 이날 기자간담회에서 "탈탄소 녹색전환과 관련해 각 세계 지도부들의 취향, 생각, 선택에 따라 기복이 있는 게 사실"이라면서 "지구가 우리를 기다려주지 않는다"고 운을 뗐다.

그는 시시각각 대기 중 이산화탄소 농도가 올라가고 있고 그에 따라 지구의 각종 재난은 커지고 있다며 "한국도 4월에 30도를 기록하고 겨울에서 바로 여름으로 넘어가는 상황을 우리가 목도하고 있지 않느냐"라며 현 상황을 묘사했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 20일 여수 엑스포에서 열린 '녹색대전환(GX) 국제주간' 개막 전 기자간담회에서 발언하고 있다. [사진=기후에너지환경부] 2026.04.20 gkdud9387@newspim.com

이어 김 장관은 "개별 국가가 기후위기에 관심을 보이지 않거나, 정반대로 가는 국가가 있을 수 있지만 기후위기는 갈수록 심각해질 수밖에 없다"며 "녹색에너지 대전환은 갈수록 그 중요성이 높아질 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.

김 장관은 이에 "일부 국가가 녹색전환에서 후퇴하고 있다"며 "우리까지 미적거리다가는 이 녹색산업 시장을 특정 국가를 언급해서 미안하지만 중국이 다 먹는다"고 강조했다.

◆ 태양은 원천적 에너지원…원전 산업 경쟁력 키우는 것 반대하지 않아

김 장관은 "이미 상당 부분 중국이 압도적 경쟁력·자본력을 바탕으로 세계시장을 장악하고 있는 게 현실"이라며 중국의 재생에너지·녹색산업 지배력을 거듭 지적했다.

그러면서 "이 분야 역시 한국이 빠르게 산업경쟁력을 높이는 이유는 곧 기후 대응 문제이며, 중동전쟁의 교훈을 현실화하는 문제이기도 하다"고 말했다. 녹색산업을 에너지 안보와 지정학 리스크를 동시에 겨냥하는 전략 산업으로 규정한 셈이다.

더불어 김 장관은 재생에너지의 간헐성 문제에 대한 우려에 대해선 정면 돌파 의지를 보였다.

김 장관은 "재생에너지가 취약하다는 것는 이해한다"며 여전히 풍력이나 태양광이 간헐성을 가진 건 사실"이라고 인정했다. 하지만 "모든 에너지 원천은 태양"이라며 "이 원천적 에너지를 포기하고 다른 에너지원으로 눈을 돌리는 것은 적절하지 않다"고 덧붙였다.

그러면서도 김 장관은 "원자력 산업 경쟁력을 키우는 것을 반대하는 것은 아니다"라며 "태양 에너지원 발전에 소홀하지 않고 원전 경쟁력을 높이는 것이 숙제"라고 말했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 20일 여수 엑스포에서 열린 '녹색대전환(GX) 국제주간' 개막 전 기자간담회에서 발언하고 있다. [사진=기후에너지환경부] 2026.04.20 gkdud9387@newspim.com

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