추경호 대구시장 당선인, 인수위 구성 발표…위원장에 곽대훈

인수위원장에 곽대훈 2·28기념사업회 위촉

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 추경호 대구시장 당선인이 6일 대구시장직 인수위원회 구성을 발표하고, 곽대훈 2·28기념사업회 회장을 인수위원장으로 선임했다.



추 당선인은 "곽 위원장은 대구시 행정관리국장과 3선 달서구청장, 국회의원을 지내며 대구시정과 지역 현안에 대한 깊은 이해를 갖춘 인물"이라며 "풍부한 행정·정치 경험을 바탕으로 민선 시정 출범 준비를 이끌 적임자"라고 밝혔다.

[대구=김용락 기자] 2026.06.04 yrk525@newspim.com

그러면서 "(곽 위원장은) 새마을운동중앙회 회장을 역임하며 시민 사회와의 소통 역량 역시 높게 평가 받은 바 있다"며 "앞으로 대구시정의 원활한 인수와 미래 비전 수립 등 인수위를 이끌 적임자라고 생각한다"고 설명했다.

인수위원으로는 하중환 대구시의원, 이재성 전 청와대 정무수석실 선임행정관, 박종욱 전 대구시청 정책보좌관, 한동엽 전 기획재정부 장관정책보좌관, 이은정 전 국민의힘 보좌진협의회 대변인을 선임했다. 대변인은 하 인수위원이 겸직할 예정이다.

추 당선인은 "민선 9기 대구시장 인수위원회는 역대 가장 작은 규모로 실무형, 소통형, 현장형을 지향하며 효율적이고 생산적으로 운영될 예정"이라며 "인수위는 당선자와 함께 각 분야 전문가, 시민단체, 경제계 등과 간담회와 현장방문 등을 통해 수시로 각종 현안에 대한 각계의 생생한 목소리를 듣고 활발히 소통할 계획"이라고 전했다.

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