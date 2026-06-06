추경호 대구시장 당선인, 인수위 구성 발표…위원장에 곽대훈

AI 핵심 요약beta
- 추경호 대구시장 당선인이 6일 인수위를 구성해 발표했다
- 곽대훈 2·28기념사업회 회장을 인수위원장으로 선임하며 풍부한 행정·정치 경험을 강조했다
- 인수위는 소규모 실무형·소통형 기조로 각계와 간담회·현장방문 통해 현안 의견을 수렴할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 추경호 대구시장 당선인이 6일 대구시장직 인수위원회 구성을 발표하고, 곽대훈 2·28기념사업회 회장을 인수위원장으로 선임했다.
추 당선인은 "곽 위원장은 대구시 행정관리국장과 3선 달서구청장, 국회의원을 지내며 대구시정과 지역 현안에 대한 깊은 이해를 갖춘 인물"이라며 "풍부한 행정·정치 경험을 바탕으로 민선 시정 출범 준비를 이끌 적임자"라고 밝혔다.
그러면서 "(곽 위원장은) 새마을운동중앙회 회장을 역임하며 시민 사회와의 소통 역량 역시 높게 평가 받은 바 있다"며 "앞으로 대구시정의 원활한 인수와 미래 비전 수립 등 인수위를 이끌 적임자라고 생각한다"고 설명했다.
인수위원으로는 하중환 대구시의원, 이재성 전 청와대 정무수석실 선임행정관, 박종욱 전 대구시청 정책보좌관, 한동엽 전 기획재정부 장관정책보좌관, 이은정 전 국민의힘 보좌진협의회 대변인을 선임했다. 대변인은 하 인수위원이 겸직할 예정이다.
추 당선인은 "민선 9기 대구시장 인수위원회는 역대 가장 작은 규모로 실무형, 소통형, 현장형을 지향하며 효율적이고 생산적으로 운영될 예정"이라며 "인수위는 당선자와 함께 각 분야 전문가, 시민단체, 경제계 등과 간담회와 현장방문 등을 통해 수시로 각종 현안에 대한 각계의 생생한 목소리를 듣고 활발히 소통할 계획"이라고 전했다.
blue99@newspim.com