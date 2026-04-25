[종합] 이진숙 "대구시장 불출마 선언"...대구권 국회의원 재보선 출마 관측

AI 핵심 요약beta
- 이진숙 전 방통위원장이 25일 대구시장 불출마를 선언했다.
- 국민의힘 경선 컷오프에 무소속 출마를 고려했으나 급선회했다.
- 국힘 후보 지원과 대구 국회의원 재보선 출마 관측이 나온다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구=뉴스핌] 남효선 김용락 기자= 대구시장 무소속 출마를 고려하던 이진숙 전 방송통신위원장이 불출마로 급선회했다.
이진숙 전 방송통신위원장이 25일 국민의힘 대구시당 당사에서 기자회견을 열고 "대구시장 불출마"를 선언했다.
이 전 방송통신위원장은 불출마 선언과 함께 이번 선거에서 국민의힘 대구시장 후보를 돕겠다고 밝혔다.
이 전 방송통신위원장은 이번 '6·3 지방선거' 대구시장 국힘 경선에서 컷오프(공천 배제)되자 반발하며 무소속 출마 입장을 견지해 왔다.
앞서 주호영 국회부의장이 대구시장 불출마 입장을 밝힌 데 이어 이 전 방송통신위원장이 이날 '대구시장 불출마'를 선언함에 따라 대구시장 국힘 후보는 추경호 의원과 유영하 의원의 경선 결과로 판가름될 전망이다.
이들 추 의원과 유 의원은 현재 국힘 대구시장 공천 티켓을 놓고 경합 중이다.
한편 이날 이 전 방송통신위원장이 '대구시장 불출마'를 밝힘에 따라 이 전 위원장은 대구권 국회의원 재보선에 출마할 것이라는 관측이 나오고 있다.
nulcheon@newspim.com