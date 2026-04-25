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2026.04.25 (토)
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유럽증시, 미·이란 협상 재개 가능성에도 '낙관 전망' 미흡에 일제히 약세

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AI 핵심 요약

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  • 유럽 주요국 증시가 24일 약세 마감했다.
  • 미국 이란 파키스탄 접촉 재개에도 불확실성 커졌다.
  • 국방장관 해상봉쇄 확대 선언에 유가 100달러 상회했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 24일(현지 시간) 유럽 주요국의 증시가 일제히 약세를 보였다.

미국과 이란이 파키스탄에서 접촉을 재개할 것이라는 보도가 있었지만 시장과 투자자들은 그 결과가 과연 긍정적일 것인지에 대해서는 확신하지 못하는 분위기였다.

미국 국방장관은 이란에 대한 해상 봉쇄를 전 세계로 확대하겠다는 뜻을 밝혔다.

국제 유가는 3일 연속 배럴당 100달러 이상을 기록했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 3.55포인트(0.58%) 내린 610.65로 장을 마쳤다. 주간 기준으로 2.5% 하락해 4주 연속 상승 흐름이 끊겼다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 26.47포인트(0.11%) 떨어진 2만4128.98에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 77.93포인트(0.75%) 하락한 1만379.08로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 69.50포인트(0.84%) 후퇴한 8157.82에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 251.30포인트(0.52%) 물러난 4만7656.11에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 194.60포인트(1.09%) 내린 1만7691.30에 마감했다.

스페인 마드리드 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

미국과 이란 대표단은 일단 접촉을 재개하는 분위기이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 스티브 위트코프 특사와 자신의 사위인 재러드 쿠슈너를 파키스탄으로 보냈다. 앞서 CNN은 이란의 아바스 아라그치 외무장관이 이날 밤 파키스탄에 도착한다고 보도했다. 

이번 주 초에 열릴 예정이었던 2차 회담이 무산된지 일주일도 안됐지만 양측이 어떤 형식으로든 다시 접촉을 시도할 것이라는 관측이 제기되고 있다. 

1차 회담 때 양측 대표였던 미국의 J.D. 밴스 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 나타나지 않았다. 

이번 접촉에서 양측이 의미있는 결과물을 낼 수 있을지는 미지수다. 이란 국영 IRNA 통신은 "아라그치 장관이 파키스탄과 오만, 러시아 순방길에 나섰다"며 "양국 협력과 역내 현안, 미국·이스라엘 정권이 이란에 강요한 전쟁의 최신 상황을 논의하는 게 목적"이라고 했다. 미국 대표단과 만나기 위한 것이 아니라는 주장이었다. 

하지만 미·이란 협상을 중재하고 있는 파키스탄에서는 이번 양측 인사들의 방문이 결국 대면 접촉으로 이어질 것이라는 기대를 내놓고 있다. 

미국은 이란에 대한 강경한 군사적 대응을 공언했다. 피트 헤그세스 국방장관은 이날 언론 브리핑에서 이란에 대한 해상 봉쇄를 전 세계로 확대하겠다고 밝혔다. 그는 "미 해군의 허락 없이는 누구도 호르무즈 해협에서 출발해 세계 어느 곳으로도 항해할 수 없다"고 했다. 

유가는 고공행진을 계속 이어갔다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 영국 현지시각 오후 6시32분 현재 배럴당 104.77 달러를 기록했다. 3일 연속 100달러를 상회했다. 

대부분 업종이 하락한 가운데 항공우주·방위 업종이 3.2% 떨어지며 낙폭을 주도했다.

기술주는 1.5% 상승했다. 독일 소프트웨어 기업 SAP이 클라우드 사업 성장에 힘입어 1분기 이익이 시장 예상치를 웃돌면서 4.7% 급등했다.

반도체 관련주도 상승세를 보였다. 네덜란드 반도체장비 업체 BE 세미컨덕터는 전날 견조한 수주와 가이던스를 발표한 뒤 4.3% 올랐다. ASML과 ASM 인터내셔널도 각각 약 2% 상승했다.

헬스케어와 금융주는 각각 1.7%, 1% 하락했다. 덴마크 제약사 노보노디스크(Nove Nordisk)는 경쟁사인 미국의 일라이릴리(Eli Lilly)의 비만 치료제 처방 실적이 자사의 경구용 '위고비'에 못 미쳤다는 소식에 5.4% 상승했다. 

노르웨이 재활용 기술 기업 톰라(Tomra)는 1분기 매출과 이익이 예상치를 밑돌면서 24% 폭락했다. 

스위스 금융그룹인 UBS 글로벌 자산관리의 최고투자책임자(CIO) 마크 헤펠레는 "에너지 가격 상승이 경기침체를 촉발할 것으로 보지는 않는다"며 "헬스케어처럼 에너지 가격에 덜 민감한 업종과 산업재처럼 장기 구조적 성장이 뒷받침되는 분야에서는 여전히 기회가 있다"며 고 말했다. 

유럽중앙은행(ECB)은 다음 주 통화정책회의를 앞두고 있다. 금융정보업체 런던증권거래소그룹(LSEG) 자료에 따르면 시장은 ECB가 금리를 동결할 확률을 76%로 반영하고 있다. 

ihjang67@newspim.com

 

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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