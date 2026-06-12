OK저축은행, 정기예금 금리 인상…최고 연 4.0% 제공

AI 핵심 요약beta
- OK저축은행이 12일 OK정기예금 금리를 최대 4%로 인상했다
- 비대면 전용 OK e-정기예금 3~7개월 가입 시 연 4.0%를 제공한다
- 영업점 OK정기예금은 기본 3.9%에 우대금리 0.1%를 더해 최대 4.0%다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = OK금융그룹의 주력 계열사인 OK저축은행은 비대면 전용 상품인 'OK e-정기예금'과 영업점 전용 상품인 'OK 정기예금'의 금리를 최대 4.0%로 인상한다고 12일 밝혔다.
이번 금리 인상에 따라 OK e-정기예금은 3개월 이상 7개월 미만 가입 시 연 4.0%(세전)의 금리가 적용된다. 이 상품은 고정금리형 비대면 전용 정기예금으로, 일정 기간 여유자금을 운용하려는 고객에게 적합하다.
영업점 전용 상품인 OK 정기예금도 같은 기간 가입 시 연 3.9%(세전)의 기본금리가 적용된다. 여기에 상품 개설 시점에 정상 거래가 가능한 OK저축은행 보통예금을 보유한 고객은 0.1%포인트(p)의 우대금리를 더해 최고 연 4.0%(세전)의 금리를 받을 수 있다.
두 상품의 가입 기간은 3~15개월이며, 가입 금액은 10만원 이상 100억원 이하이다. OK e-정기예금은 OK저축은행 모바일 앱, SB톡톡플러스 앱, 인터넷뱅킹을 통해 가입할 수 있고 OK 정기예금은 영업점에서만 가입 가능하다.
OK저축은행 관계자는 "안정적인 자산 운용을 원하는 금융소비자에게 보다 높은 금리 혜택을 제공하기 위해 금리 인상을 결정했다"며 "앞으로도 시장 환경과 고객 수요를 반영한 경쟁력 있는 금융상품과 서비스를 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com