저축은행중앙회, '서울다원학교' 교육환경 개선 후원금 전달

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 저축은행중앙회는 지난 5일 서울 성북구 성북동에 위치한 공립 특수학교인 서울다원학교를 방문해 교육환경 개선을 위한 후원금 1000원을 전달했다고 8일 밝혔다.

이날 전달식에는 오화경 저축은행중앙회장과 공의석 서울다원학교 교장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했으며, 참관 수업과 면담을 통해 특수교육 현황 및 학생 지원 방안에 대한 의견을 교환했다.

이번 후원은 지난해에 이어 진행된 연속성 사회공헌활동의 일환으로, 전달된 후원금은 발달장애 학생들의 정서안정교육을 위한 전자칠판 등 교육용 기자재 구입과 학습환경 개선에 전액 사용될 예정이다.

오화경 저축은행중앙회장(사진 왼쪽)이 지난 5일 후원금 전달식에서 공의석 서울다원학교 교장과 기념 촬영을 하고 있다. [사진=저축은행중앙회]

서울다원학교는 ▲유치원 ▲초등학교 ▲중학교 ▲고등학교 전공과 과정이 통합 운영되는 종합 특수교육기관이다. 저축은행중앙회는 취약계층 및 미래 세대 지원을 통해 사회적 책임을 이행하고 상생금융 환경을 조성해 나간다는 계획이다.

오화경 저축은행중앙회장은 "학생들이 보다 안전하고 편리한 환경에서 학습하는 데 작은 보탬이 되길 바란다"며 "미래세대인 아이들이 더 좋은 환경에서 배우고 성장할 수 있도록 앞으로도 도움이 필요한 교육 현장에 지속적인 관심을 갖고 사회적 책임을 실천해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com