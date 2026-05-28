저축은행 중금리대출 1조 급감…생활안정자금 대출 반전 기대

연소득 100% 규제 예외 적용…중·저신용자 대출 재개 기대

DSR 유지·건전성 부담 여전…"실제 공급 확대 제한적" 전망도

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 저축은행의 민간 중금리대출 공급이 1년 새 1조원 넘게 줄어든 가운데 다음달 출시 예정인 '중·저신용자 생활안정자금' 대출에 업계 관심이 쏠리고 있다.

사실상 막혔던 중·저신용자 신용대출 시장에 숨통이 트일 수 있다는 기대가 나온다. 다만 연체율 부담과 까다로운 이용 조건으로 실제 공급 확대 효과는 제한적일 수 있다는 관측도 제기된다.

28일 저축은행중앙회에 따르면 올해 1분기 저축은행 민간 중금리대출 취급액은 1조 7235억원으로 전년 동기 대비 1조 232억원 감소했다. 취급 저축은행 수도 같은 기간 30곳에서 26곳으로 줄었고 건당 평균 취급액도 1520만원에서 1111만원으로 감소했다.

직접적인 배경으로는 지난해 시행된 '6·27 가계대출 대책'이 꼽힌다. 정부가 차주별 신용대출 한도를 연소득 100% 이내로 제한하면서 저축은행 주요 고객층인 다중채무자·저소득 차주의 추가 대출이 사실상 어려워졌기 때문이다.

이런 상황에서 다음달 첫 출시를 목표로 한 '중·저신용자 생활안정자금' 대출이 업계 관심을 끌고 있다. 지난 4월 금융당국이 중·저신용자 생활안정자금에 한해 해당 규제를 예외 적용하기로 하면서, 위축됐던 중금리대출 시장이 일부 완화될 수 있다는 기대가 나온다.

대상은 신용점수 하위 50% 이하 차주로 한도는 최대 1000만원이다. 다주택자는 이용할 수 없으며 대출 실행 후 1년간 주택 구입도 제한된다. 금리는 민간 중금리대출 금리요건인 연 15.26% 이하 범위에서 자율적으로 책정될 전망이다.

업계도 상품 준비에 속도를 내는 분위기다. 저축은행중앙회는 이달 15일 가계대출 취급 규모 상위 10개 저축은행을 대상으로 실무회의를 열고 상품 구조와 운영 방식, 향후 추진 방향 등을 논의한 것으로 확인됐다. 일부 저축은행에서는 당국 목표 시점에 맞춰 출시 준비를 서두르고 있다.

[AI 일러스트= 박가연 기자] = 2026.05.27 eoyn2@newspim.com

저축은행중앙회 관계자는 "저축은행마다 기업금융·담보·가계신용 등 영업 구조가 다양해 참여 범위도 다를 수밖에 없다"며 "가계신용이나 서민금융 비중이 높은 곳일수록 관심을 갖고 준비할 가능성이 높다"고 말했다.

다만 실제 공급 확대 효과는 제한적일 수 있다는 전망도 나온다. 소액 한도와 까다로운 이용 조건에 더해 총부채원리금상환비율(DSR) 규제는 그대로 적용돼 대출 수요층이 예상보다 제한될 수 있다는 분석이다.

한 저축은행 관계자는 "상품 취지 자체는 긍정적으로 보지만 실제 대상 차주가 생각보다 많지 않을 수 있다는 얘기도 나온다"며 "공급을 늘리고 싶어도 대상 수요가 얼마나 있을지는 지켜봐야 한다는 분위기도 있다"고 말했다.

여기에 PF 부실 정리 이후 건전성 관리에 집중하고 있는 점도 부담 요인이다. 저축은행업계는 지난해 4173억원의 순이익을 내며 흑자 전환하고 연체율도 6.04%로 낮췄으나, 자영업자·소상공인 관련 리스크가 여전하다. 아울러 조달비용과 연체 위험이 높은 중·저신용자 대출 특성상, 금리 인하 시 수익성이 악화되는 구조적 부담도 상존한다.

또 다른 저축은행 관계자는 "생활안정자금이 도움이 되긴 하겠지만 기존에 받지 못했던 일부 수요가 재개되는 정도로 보고 있다"며 "많은 수요가 생길 것으로 보진 않는다"고 말했다.

정부 포용금융 기조와 하반기 중금리대출 제도 변화도 업계가 주목하는 부분이다. 업계 관계자는 "하반기 중금리대출 제도 변화가 예정된 만큼 공급 여건 자체가 달라질 가능성도 있다"며 "중금리대출 활성화 흐름은 기대되지만 어떤 상품 중심으로 수요가 움직일지는 아직 미지수"라고 말했다.

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