중진공 중진기금, 7년 연속 최고등급 '탁월' 달성

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25개 기금 중 유일 기록 달성

수익성·안정성 동시 확보 평가

AI·수출 지원에 12조원 투입

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업진흥공단의 중소벤처기업창업 및 진흥기금(중진기금)이 정부 기금운용평가에서 7년 연속 최고등급을 받았다. 25개 기금 가운데 7년 연속 '탁월' 등급을 유지한 기관은 중진공이 유일하다.

중진공은 기획예산처가 주관한 '2025 회계연도 기금운용평가'에서 중진기금이 자산운용 성과와 관리체계의 우수성을 인정받아 최고등급인 '탁월'을 획득했다고 28일 밝혔다.

기금운용평가는 민간 전문가 평가단이 여유자금 운용 성과와 운용체계, 정책 수립, 투자집행 적정성 등 4개 부문을 심사해 '탁월'부터 '아주미흡'까지 6단계로 평가한다.

중소벤처기업진흥공단은 기획예산처가 주관한 '2025 회계연도 기금운용평가'에서 중진기금이 자산운용 성과와 관리체계의 우수성을 인정받아 최고등급인 '탁월'을 획득했다. [사진=중진공] 2026.05.28 rang@newspim.com

이번 평가 대상은 총 25개 기금이며, 이 가운데 '탁월' 등급을 받은 기금은 3개다. 중진공은 7년 연속 최고등급을 유지하며 자산운용 역량을 입증했다.

중진공은 지난해 고금리 장기화와 글로벌 통상환경 악화 등 시장 변동성이 확대된 상황에서 수익성과 안정성을 동시에 확보했다는 평가를 받았다.

특히 자산운용 전담조직을 중심으로 전문성과 독립성을 강화하고, 위원회 기능 확대와 전주기 위험관리 체계를 구축한 점이 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.

중진공은 올해 12조1229억원 규모의 중진기금을 현장에 공급하고 있다. 주요 지원 분야는 ▲혁신기업 육성 및 위기극복 ▲수출 확대와 해외진출 ▲지역산업 생태계 강화 ▲인공지능(AI) 역량 강화와 딥테크 창업 지원 등이다.

강석진 중진공 이사장은 "인공지능(AI) 공급망의 초호황에도 불구하고 이른바 'K자형 성장'으로 중소기업이 체감하는 경영환경은 냉혹한 것이 현실"이라며 "앞으로도 기금 건전성을 바탕으로 위기극복과 혁신성장이 필요한 중소벤처기업의 든든한 버팀목이자 지속가능한 성장 동력 확보에 총력을 다하겠다"고 강조했다.

중소벤처기업진흥공단 전경 [사진=중소벤처기업진흥공단]

rang@newspim.com