KB저축은행, 모바일 플랫폼 명칭 'KB저축은행'으로 통합

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB저축은행은 기존 모바일 플랫폼 '키위뱅크(kiwibank)'의 명칭을 'KB저축은행'으로 변경했다고 1일 밝혔다.

KB저축은행은 이번 브랜드 명칭 변경을 통해 고객 접점에서의 브랜드 일관성을 제고하고, 앱 이용자들이 보다 직관적으로 서비스를 인식할 수 있는 환경을 구축한다는 방침이다.

이에 따라 기존 키위뱅크 앱의 아이콘과 로고, 플랫폼 명칭 등이 KB금융그룹의 브랜드 체계에 맞춰 'KB저축은행'으로 전면 개편됐다. 이번 조치로 고객들은 앱스토어 및 모바일 환 등에서 KB저축은행 플랫폼을 명확하게 식별할 수 있게 될 전망이다.

[사진=KB저축은행]

이번 개편은 디지털 금융 플랫폼의 경쟁력을 강화하고 고객 중심 서비스를 강화하기 위한 전략에 따라 진행됐다. KB저축은행은 향후 ▲사용자 편의성 개선 ▲비대면 서비스 접근성 제고 ▲모바일 인터페이스(UI·UX) 고도화 등을 지속적으로 추진할 계획이다.

KB저축은행 관계자는 "이번 브랜드 명칭 변경은 사용자 관점에서 플랫폼 접근성과 인지도를 높이기 위한 개편"이라며 "앞으로도 KB 브랜드의 신뢰도를 바탕으로 편의성을 높인 디지털 금융 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.

eoyn2@newspim.com