[6·3 지선 D-2] 민주 '격전지' 전북 총력…"이원택 당선돼야 성장 원팀 완성"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거를 이틀 앞두고 격전지로 부상한 전북지사 선거에 총력을 기울이고 있다. 민주당은 호남·제주 초광역 메가시티 구상을 전면에 내세우며 이원택 후보 지원에 화력을 집중하고 있다.

전진숙 민주당 대변인은 1일 브리핑을 통해 "이원택 후보가 당선돼야 전북은 광주·전남, 제주와 함께 균형성장의 원팀을 완성할 수 있다"며 이같이 밝혔다.

전 대변인은 "광주와 전남은 통합특별시라는 큰 결단으로 대한민국 균형성장의 새 길을 열고 있다"며 "이는 수도권 일극체제를 넘어 지역이 스스로 성장하는 국가균형발전의 새로운 모델을 만들기 위한 역사적 선택"이라고 했다.

이원택 민주당 전북지사 후보 [사진=뉴스핌 DB]

이어 "이제 그 길은 전북과 제주로 더 넓어지고 있다"며 "광주·전남 통합특별시를 넘어 전북과 제주가 함께하는 호남·제주 초광역 메가시티로 나아가야 한다"고 주장했다.

전 대변인은 최근 이원택 전북지사 후보와 민형배 전남광주통합특별시장 후보, 위성곤 제주특별자치도지사 후보가 호남·제주 초광역 메가시티 구축을 위한 공동선언문을 채택한 점을 언급하며 "전북, 광주·전남, 제주가 수도권에 맞서는 또 하나의 성장축을 함께 만들겠다는 약속"이라고 설명했다.

그러면서 "선언이 결실로 이어지려면 실행할 사람이 필요하고 중앙정부와 국회, 광역정부와 기초정부가 한 방향으로 움직이는 원팀이 만들어져야 한다"며 "특히 이원택 후보가 당선돼야 전북은 광주·전남, 제주와 함께 균형성장의 원팀을 완성할 수 있다"고 강조했다.

전 대변인은 "전북 도민 여러분, 이원택 후보에게 힘을 모아달라"며 "민주당은 이원택 후보와 함께 전북에서 시작되는 균형성장의 성공모델을 반드시 만들겠다"고 했다.

jeongwon1026@newspim.com