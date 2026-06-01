[내일날씨] 전국 '찜통더위'…서울 한낮 33도

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아침 최저 14~20도·낮 최고 24~33도

전남·경남·제주도 비소식

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 2일은 낮 최고기온이 33도까지 올라 무더운 날씨를 보이겠다. 전남권과 경남권, 제주도에는 곳에 따라 비가 내리겠다.

1일 기상청에 따르면 오는 2일 전국이 내륙을 중심으로 대체로 맑겠으나 전남권과 경남권, 제주도에는 비가 내리겠다. 비는 새벽 동안 전북과 경북권남부로 확대되겠으나 전북은 오전에, 전남권·경북권남부·경남권·제주도는 오후에 대부분 그치겠다. 충청남부와 경북중·북부에는 새벽부터 오전까지 곳에 따라 약한 비가 내리겠다.

화요일인 2일은 낮 최고기온이 33도까지 올라 무더운 날씨를 보이겠다. 전남권과 경남권, 제주도에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 사진은 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 더위를 식히고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB]

예상 강수량은 광주·전남 20~60mm(많은 곳 전남남부 80mm 이상), 전북남부 5~20mm, 전북북부 5mm 안팎, 부산·울산·경남 20~60mm(많은 곳 부산·경남남해안·경남남서내륙 80mm 이상), 대구·경북남부 5~10mm, 제주도 30~80mm(많은 곳 120~150mm 이상)이다.

아침 최저기온은 14~20도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 17도 ▲수원 18도 ▲춘천 16도 ▲강릉 19도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 20도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 20도다.

낮 최고기온은 24~33도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 32도 ▲강릉 29도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 31도 ▲광주 29도 ▲대구 28도 ▲부산 24도 ▲울산 25도 ▲제주 24도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '보통' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com