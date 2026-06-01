펄어비스, 검은사막 국내 7주년 기념 '오아시스 길드의 밤 in 부산' 개최

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다양한 이벤트와 특별 보상 제공

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스가 검은사막 국내 직접 서비스 7주년을 기념해 지난달 30일 부산에서 모험가 초청 행사 '모험가 오아시스 길드의 밤 in 부산'을 열었다. 길드원과 함께 참여하는 형식으로 진행된 이번 행사에는 총 100명이 참석했다.

이번 행사에서 참석자들은 클래스 빙고 게임, 길드 성채 쌓기, 엘라세르빈의 그림 퀴즈, OX 전쟁 등 다양한 체험형 이벤트에 참여했다. 길드원들과 테이블 단위로 팀을 구성해 협동과 경쟁을 즐겼으며, 게임 결과에 따라 상품권 등의 경품이 제공됐다.

펄어비스가 검은사막 국내 직접 서비스 7주년을 기념해 지난달 30일 부산에서 모험가 초청 행사 '모험가 오아시스 길드의 밤 in 부산'을 열었다. 길드원과 함께 참여하는 형식으로 진행된 이번 행사에는 총 100명이 참석했다. [사진= 펄어비스]

행사 후반부에는 참석자들이 직접 보낸 사연을 소개하는 만찬이 진행됐고,\ 마술사 최현우의 특별 공연이 펼쳐졌다. 행사 종료 후 펄어비스는 참석자들을 위해 애프터 파티를 지원했다.

펄어비스는 행사를 기념해 스페셜 접속 보상 이벤트를 진행했다. 참석한 길드장들과 장제석 검은사막 라이브서비스총괄, 양완수 게임디자인실장이 직접 룰렛을 돌려 보상을 결정했다.

크론석 1만1830개, 프리미엄 의상 상자, 그믐달 축복 패키지(7일) 등이 지급되며 해당 보상은 7월 21일까지 접속 일수에 따라 획득할 수 있다. 별도 쿠폰 입력 시 크론석 1만600개와 530배 케이크 4종을 추가로 획득할 수 있다.

장제석 라이브서비스총괄은 "모험가들과 직접 만나 즐거운 시간을 보낼 수 있어 의미가 있었다"며 "행사에서 받은 에너지를 바탕으로 더욱 재미있는 검은사막을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

펄어비스는 국내외 모험가들과의 정기적인 만남을 이어가고 있다. 지난 2월 28일 미국 LA에서 'Adventurers' Oasis - Anniversary Fiesta'를 개최했고 3월 1일 스페인 세비야에서 'VOA(Voice Of Adventurers)' 행사를 진행했다.

올해 북미·유럽 서비스 10주년을 맞아 7월 미국 캘리포니아에서 글로벌 모험가 행사 '하이델 연회'를 개최할 예정이다.

origin@newspim.com