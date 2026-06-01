'탱크데이'에 거리 두는 통신사들…6월 멤버십 행사서 스벅 빠졌다

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이벤트서 스타벅스 제외·변경...통신사들 "고객 수요 고려"

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 스타벅스의 '탱크데이' 사태와 관련해 통신사들이 거리두기에 나서고 있다. 통신사들이 6월 멤버십 혜택에서 스타벅스를 제외한 것이다.

1일 업계에 따르면 국내 이동통신 3사는 6월 멤버십 혜택의 제휴사에서 스타벅스를 제외했거나 제외를 검토하고 있다.

LG유플러스의 멤버십 대상 혜택 유플투쁠의 6월 행사 일정표 [사진= LG유플러스 앱 캡쳐]

LG유플러스는 이달 멤버십 대상 프로그램 '유플투쁠'에서 지난달까지 시행해온 스타벅스 별 리워드 이벤트를 중단했다. LG유플러스는 '유플투쁠'을 통해 스타벅스 리워드를 지속적으로 제공해왔다.

지난달까지 진행된 스타벅스 리워드 이벤트는 매달 많은 사용자들이 몰려 대기 순번이 발생할 정도로 유플투쁠 중에서도 인기 있는 이벤트였다. 하지만 이달부터는 스타벅스 리워드 이벤트가 제외됐다.

이전에도 진행된 투썸플레이스, 공차의 음료 이벤트는 이달에도 똑같이 실시하는 점을 감안할 때 스타벅스의 '탱크데이' 사태가 영향을 미친 것으로 풀이된다.

LG유플러스 관계자는 "제휴 혜택은 고객 수요나 경쟁 상황에 따라 매월 개편되고 있다"며 "매월 혜택은 이 같은 상황을 고려해 결정된다"고 밝혔다. 스타벅스가 유플투쁠 이벤트에서 제외된 것은 시장 상황을 감안한 조치라고 볼 수 있는 대목이다.

SK텔레콤은 멤버십 프로그램 T우주에서 스타벅스 제휴를 이어간다. 다만 추가적인 제휴는 예정된 바 없다는 입장이다.

스타벅스는 T멤버십 행사에서 인기 제휴사였다. 지난해 12월에는 고객 50만명의 투표를 바탕으로 진행한 '함께 만드는 T day' 행사에서 'T 데이 스타벅스 week'가 1위를 하기도 했다.

또한 T우주 홈페이지 초기 화면에서는 스타벅스 제휴 상품이 노출되지 않는다. 'T 우주패스' 탭을 클릭하거나 검색창에 '스타벅스'를 입력하면 제휴 상품을 확인할 수 있지만 초기 화면에서는 스타벅스가 보이지 않는다.

SKT 관계자는 "매월 티데이 멤버십 혜택은 고객 선호도와 만족도, 제휴사 운영 상황을 종합 고려해 구성해 나가고 있다"며 "향후 멤버십에서 스타벅스 혜택 구성은 제반 상황을 고려해 제휴사와 협의하는 것"이라고 설명했다.

KT의 경우 지난 5월 스타벅스 탱크데이 사태 이후 멤버십 고객 대상 프로그램인 달달혜택에서 스타벅스 로고를 삭제한 바 있다.

앞서 KT는 탱크데이 사태 이전에는 달달혜택, 달달찬스 등의 멤버십 혜택을 통해 스타벅스 음료 뿐만 아니라 텀블러, 키링 등을 제공하는 이벤트를 진행한 바 있다. KT의 경우 스타벅스 제휴 요금제는 유지한다는 방침이다.

KT 관계자는 "달달혜택은 매달 기획 콘셉트에 따라 다양한 제휴사와 협의를 거쳐 운영되는 프로그램"이라며 "특정 제휴사의 포함 여부는 매월 운영 방향에 따라 결정되는 사항"이라고 전했다.

한편 스타벅스코리아는 지난달 18일 프로모션을 진행하던 중 '탱크데이' 표현과 '책상에 탁' 문구 등을 사용하며 5.18 광주민주화운동을 조롱하고 1987 박종철 열사의 고문 치사를 연상시킨다는 비판을 받았다.

이후 정용진 신세계그룹 회장이 사과하고 스타벅스코리아 대표를 해임했지만 시민사회의 비판과 함께 불매운동이 확산되고 있다.

origin@newspim.com