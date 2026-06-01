[6·3 재보선 D-2] 한동훈 "북구·보수재건 위해 표 몰아달라…李 폭주 막겠다"

"박민식 표는 사실상 하정우 돕는 표"

"북구 잃어버린 20년 끝내고 부산 1순위 만들 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 1일 "이번 선거는 북구의 미래와 보수의 미래, 대한민국의 미래까지 걸린 역사적인 선거"라며 지지를 호소했다.

한 후보는 이날 부산 북구에서 기자회견을 열고 "우리 북구는 잃어버린 20년을 되찾을 수 있는 절호의 기회를 맞았다"며 "6월 4일부터 북구가 방치되던 과거는 끝난다. 북구를 부산 1순위, 대한민국 1순위로 만들겠다"고 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 신정인 기자 = 한동훈 무소속 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 28일 오후 부산 북구 구포시장 쌈지공원에서 유세차에 올라 주먹을 불끈 쥐어보이고 있다. 2026.05.28 allpass@newspim.com

그는 자신을 둘러싼 선거 구도를 북구 발전과 보수 재건의 문제로 규정했다. 한 후보는 "대한민국은 좌우 양 날개로 날 때 위대한 나라인데 지금은 오른쪽 날개가 꺾여 있다"며 "장동혁 당권파의 퇴행을 계속 두고 볼 수 없다. 이번 선거에서 승리한다면 보수 재건의 방향성을 제시할 수 있을 것"이라고 말했다.

이재명 대통령을 향한 비판도 이어갔다. 한 후보는 "권력은 특권이 아니라 임무"라며 "이재명 대통령은 공소 취소를 시도하고 투표용지를 공개하는 등 잘못된 모습을 보이고 있다"고 주장했다.

이어 "이번 선거에서 민주당 후보가 승리하면 이재명 정권은 더욱 기세를 올릴 것"이라며 "이재명 정권의 폭주를 막아야 한다"고 강조했다.

경쟁 후보들을 향한 견제도 내놨다. 그는 하정우 더불어민주당 후보를 겨냥해 "이재명 대통령의 아바타"라고 표현했고 박민식 후보에 대해서는 "박민식 후보를 찍는 것은 단순한 사표가 아니라 하정우 후보를 돕는 표가 된다"고 주장하며 보수층의 전략적 투표를 호소했다.

아울러 자신의 정치 행보를 언급하며 "조국 수사와 법무부 장관 시절, 당대표 시절을 거치면서도 철학과 소신을 바꾼 적이 없고 약속을 어긴 적도 없다"며 "북구를 위해 봉사할 기회를 달라"고 말했다.

한 후보는 "이번 선거는 북구 발전과 보수 재건, 대한민국 균형추를 바로 세우는 선거"라며 "기호 6번 한동훈에게 힘을 모아달라"고 거듭 지지를 요청했다.

한편 한 후보는 기자회견에 앞서 이날 발생한 한화에어로스페이스 대전공장 폭발사고를 언급하며 "돌아가신 분들의 명복을 빌고 유가족들께 진심으로 위로의 말씀을 드린다"고 말했다. 이어 "부상자들도 하루빨리 쾌유하기를 바란다"며 "소방당국은 조속한 사고 수습에 만전을 기해달라"고 당부했다.

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