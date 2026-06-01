넷마블, AMD와 협업 '몬길 스타 다이브' 에디션 그래픽카드 출시

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 2일 AMD와 협업해 몬길 전용 그래픽카드를 출시했다.
- 신제품은 RDNA4 기반으로 FSR·HYPR-RX를 지원해 게임 환경을 최적화했다.
- 그래픽카드는 온·오프라인 판매처와 팝업스토어 경품으로 제공된다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 AMD와 협업해 모바일 게임 '몬길: STAR DIVE(스타 다이브)'를 위한 맞춤형 그래픽카드를 출시했다.
'파워칼라 라데온 RX9060 몬길: 스타 다이브 에디션'은 AMD의 최신 아키텍처 'RDNA 4' 기반으로 설계됐다. 머신러닝 기반 업스케일링 기술 'FSR'과 성능 설정 기능 'HYPR-RX'를 지원하며 최근 드라이버 업데이트를 통해 게임에 최적화된 환경을 제공한다.
2일부터 국내 주요 PC 판매사 30여 곳과 11번가, G마켓 등 온라인 오픈마켓, 하이마트와 전자랜드 등 오프라인 매장에서 구매할 수 있다. 3일부터 스타필드 하남에서 개최되는 '몬길: 스타 다이' 팝업스토어 이벤트에서 경품으로도 제공된다.
'몬길: 스타 다이브'는 2013년 출시된 '몬스터 길들이기'의 후속작으로 언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터와 스토리 연출, 몬스터 포획·수집·합성 시스템, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이 등을 특징으로 한다.
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