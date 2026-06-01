한국GM, 5월 4만7081대 판매...전년대비 5.9% 감소

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = GM 한국사업장(한국GM)은 5월 한달 동안 내수 808대, 수출 4만6273대로 총 4만7081대를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 5.9% 감소한 수치다.

지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 42.6%, 해외 판매는 4.8% 감소한 것으로 집계됐다. 다만 한국GM은 지난 3월에 이어 3개월 연속 월 4만대 이상의 판매를 달성했다.

해외 시장에서 쉐보레 트랙스 크로스오버(파생모델 포함)는 2만9988대 판매됐고 쉐보레 트레일블레이저(파생모델 포함)는 1만6285대가 판매됐다.

쉐보레 2026년형 트랙스 크로스오버 [사진=한국GM]

GM 한국사업장이 기획, 디자인, 엔지니어링, 생산에 이르는 전 과정을 수행하는 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저는 지난해 미국 시장에서 총 42만2792대가 판매돼 소형 SUV 세그먼트에서 약 43%의 점유율을 기록한 바 있다.

GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 구스타보 콜로시(Gustavo Colossi) 부사장은 "쉐보레 트랙스 크로스오버가 지난해에 이어 올해도 1월부터 4월까지 4개월 연속 국내 완성차 수출 1위를 달성하고 있는 등 쉐보레 모델이 글로벌 시장에서 긍정적인 모멘텀을 유지하고 있다"고 말했다.

y2kid@newspim.com