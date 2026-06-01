깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/1)

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AI 핵심 요약

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  • GAM은 6월1일 뉴욕 주간 프리뷰를 내놨다
  • 브로드컴 실적과 미 고용통계가 랠리 시험대다
  • 버크셔의 테일러모리슨 인수 등도 주요 이슈다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월1일 제공한 콘텐츠입니다.

[뉴욕 주간 프리뷰] 9주 랠리 시험대 ①브로드컴과 고용통계

 

[AI의 종목 이야기] 버크셔, 테일러모리슨 인수...24% 프리미엄

미국 캘리포니아주 바카빌에 있는 테일러모리슨의 로즈메리그로브 주택단지 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 월가 뒤흔드는 스페이스X IPO, 시장 건전성 위협 지적도

미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 본사 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 90년대 닷컴 기술주의 부활…AI 열풍 타고 급등

미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 '델 테크놀로지스 월드' 행사장에 전시된 서버 [사진=블룸버그통신]

 

[AI의 종목 이야기] 레브메드, 췌장암 신약 임상서 생존·통증 동시 개선

레볼루션메디슨즈(레브메드) 홈페이지 갈무리 [사진=레볼루션메디슨즈]


[AI의 종목 이야기] 파라마운트, WBD 인수 자금 확보 사활…투자등급 사수 총력

미국 네바다주 로스앤젤레스에 있는 파라마운트 스튜디오 [사진=블룸버그통신]

 

양자 상업화 최전선 IBM ① 앤더론 설립 '역사적 이정표' 주가 폭등

IBM 양자 시스템 [사진=업체]

 

[유럽 특징주] 토탈에너지스, 원유 트레이딩으로 연간 2조원 수익

토탈에너지 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[브라질 특징주] 페트로브라스, 중동 전쟁 여파 속 디젤 가격 9.6% 인하

페트로브라스 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[대만 특징주] TSMC 미국 ADR 프리미엄 2년 최저, 이유는

TSMC 공장 전경 [사진=업체]

 

[미국 특징주] 델, 애플 맥북 네오 정면 겨냥한 신형 XPS 13 출시

델의 XPS [사진=업체]

 

[중국 특징주] 중국 AI 스타트업 미니맥스, 홍콩 이어 본토 IPO 추진

미니맥스 로고 [사진=블룸버그]

 

[中 신약 환골탈태] ①'제네릭 공장'에서 '혁신 허브'로

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 주간 포인트] 5월 中 제조업 PMI, 컴퓨텍스∙GTC∙빌드 빅테크 행보, 스페이스X 로드쇼, 유니트리 상장 심사, 화웨이 AI 신제품, AI 기업 실적 검증 등

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 주가 급등 2개 A주, 엔비디아 공급망 진입설 진위 여부?

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]

 

[중국 특징주] 대금중공, 4500억 규모 해외 벌크선 건조계약 체결

[사진 = 대금중공 공식 홈페이지] 중국 풍력발전 설비 제조업체 대금중공(大金重工∙DAJIN Offshore 002487.SZ)의 전시관 모습.

 

[중국 특징주] 아이소프트스톤, 컴퓨텍스 2026에서 고성능 AIPC 공개

[사진 = 바이두] 중국 소프트웨어 및 디지털 기술 서비스 제공업체 연통동력(軟通動力∙IsoftStone 301236.SZ) 기업명 이미지.

 

[중국 특징주] A주 PCB 상장사 다수, AI 연산 수요에 증설 계획 발표

[사진 = 성굉과기 공식 홈페이지] 중국 PCB 업계 선두기업 성굉과기(勝宏科技 300476.SZ)의 PCB 제품.

 

옥타 ① AI 에이전트 전략 속 호실적에 52주 최고가

옥타 로고 [사진=업체 홈페이지]

 

[미국 특징주] 빅테크, 미국 배당 틈새시장까지 흔들다

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]

 

[미국 특징주] AI 버블 논쟁 가열…반도체 주가 랠리 '사상 최고' 수준

마이크론, SK 하이닉스, 삼성 랠리 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 스페이스X·오픈AI 상장 기대감 속 亞 AI 차세대 수혜주 베팅 열풍

노트북 디스플레이에 표시된 오픈AI 로고 [사진=블룸버그]

 

[중국 특징주] '휴머노이드 사업 확장' 징둥, 도봇과 합작

[사진 = 도봇 공식 홈페이지] 2026년 3월 24일 중국 선전시 웨장테크놀로지(深圳市越疆科技股份有限公司∙DOBOT∙도봇, 2432.HK)이 제3차 전신형 산업용 휴머노이드 로봇 ATOM의 양산 및 인도를 공식적으로 시작했으며, 글로벌 산업 현장 일선에 투입하기 시작했다고 밝혔다.

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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