체코전 승리 함께한 광화문…KT, AI 입힌 거리응원 펼쳤다

대한축구협회·붉은악마와 광화문 응원전 개최

AI 미디어월·250명 안전 인력 배치로 시민 참여 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 26년간 이어온 대한민국 축구 응원 문화의 역사를 바탕으로 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 아시아 최종예선 광화문 거리응원을 성공적으로 개최했다. 인공지능(AI) 기술을 접목한 새로운 응원 콘텐츠와 강화된 안전 관리 체계를 앞세워 시민 참여형 축제 문화를 선보였다는 평가다.

12일 KT에 따르면 대한민국 축구국가대표팀 공식 파트너로서 대한축구협회(KFA), 붉은악마와 함께 서울 광화문광장에서 첫 번째 2026 광화문 응원 행사를 진행했다.

광화문 광장 일대에서 시민들이 응원을 하고 있는 모습 [사진=KT]

광화문은 2002년 한일 월드컵 이후 대한민국 거리응원의 상징으로 자리 잡은 공간이다. 수많은 시민들이 국가대표팀을 응원하며 기쁨과 아쉬움을 함께 나눈 장소로, 세대를 아우르는 응원 문화의 중심지로 평가받는다.

KT는 2001년부터 국가대표팀 공식 파트너로 활동해 왔다. 특히 2006년 독일 월드컵부터는 붉은악마와 함께 광화문 거리응원을 본격적으로 운영하며 대한민국 응원 문화를 대표하는 시민 축제 정착에 기여했다. 당시 광화문 거리응원에는 약 76만 명이 참여하며 국내 응원 문화의 상징적인 장면을 만들어냈다.

이후 KT는 2010년 남아공 월드컵 원정 첫 16강 진출의 순간을 국민들과 함께했으며, 2018년 러시아 월드컵에서는 5G 기반 중계 환경을 지원했다. 2022년 카타르 월드컵에서는 겨울철 새벽 경기에도 시민들이 안전하게 응원할 수 있는 환경 조성에 힘써왔다.

광화문 광장 일대에서 시민들이 응원을 하고 있는 모습 [사진=KT]

이번 2026 광화문 응원은 시민 참여 확대에 초점을 맞췄다. 대표 프로그램인 '모두의 캔버스'는 KT 광화문 WEST 사옥 미디어월을 활용한 AI 기반 응원 콘텐츠다. 광장에 모인 시민들의 모습을 AI가 실시간으로 인식해 응원 메시지와 시각효과를 생성하고 이를 대형 스크린에 송출했다. 관람객이 단순한 응원객을 넘어 콘텐츠 제작 과정에 직접 참여할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

시민들이 사전에 제작한 응원 릴스 영상과 응원 메시지도 현장 미디어월을 통해 소개됐다. KT는 이를 통해 광장을 찾은 시민들이 응원의 주체로 참여하는 경험을 제공했다고 설명했다.

행사 기간 KT 온마루에서는 국가대표팀의 역사와 응원 문화를 체험할 수 있는 팝업 전시도 운영했다. 월드컵 기간 동안 온·오프라인을 연계한 다양한 응원 프로그램도 함께 진행될 예정이다.

KT는 무엇보다 안전에 중점을 두고 행사를 준비했다. 광화문광장 놀이마당과 가도공간, 육조광장을 활용해 관람 공간을 넓혔으며, 대형 미디어월과 딜레이 스크린을 설치해 어느 위치에서도 경기를 시청할 수 있도록 했다.

광화문 광장 일대에서 시민들이 응원을 하고 있는 모습 [사진=KT]

또 진행요원과 경호·경비요원, 교통관리요원, 의료인력 등 250여 명 이상의 전문 인력을 현장에 배치했다. 응급의료 체계와 앰뷸런스를 운영하고 쿨링존과 워터존, 생수 제공 등 폭염 대응 대책도 마련했다. KT WEST 사옥 내 통합상황실에서는 현장 상황을 실시간으로 모니터링하며 관계기관과 협력해 안전 관리에 나섰다.

김동훈 KT 홍보실 전무는 "26년간 국가대표팀을 후원하며 얻은 가장 큰 자산은 국민들과 함께 호흡해 온 시간"이라며 "대한축구협회, 붉은악마와 함께 준비한 이번 행사가 과거의 응원 열기와 미래 기술을 잇는 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com