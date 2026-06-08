KT, 광화문에 월드컵 국가대표 팝업 연다

AI 핵심 요약beta
- KT는 8일 대한축구협회와 함께 서울 종로구 KT 온마루에 축구 국가대표팀 팝업을 마련했다고 밝혔다
- 팝업에서는 AI 로봇 드로잉과 포토 어시스트 등 AI 기반 체험과 국가대표 관련 전시를 운영한다
- 응원 메시지 미디어월과 굿즈 제작이 possible하고, 팝업은 월~토요일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영한다
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국가대표 유니폼·트로피 전시…응원 메시지 미디어월 운영
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT는 2026 북중미 월드컵을 맞아 대한축구협회(KFA)와 함께 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트 2층 'KT 온마루'에 대한민국 축구 국가대표팀 팝업을 마련했다고 8일 밝혔다.
팝업에서는 인공지능(AI) 기반 체험 프로그램과 축구 국가대표팀 관련 전시가 운영된다. 관람객 사진을 활용해 AI 로봇이 캐리커처를 그려주는 'AX 로봇 드로잉'과 갤럭시 S26 포토 어시스트 기능으로 응원 이미지를 제작하는 'AX 포토 어시스트'를 체험할 수 있다.
이와 함께 응원 메시지를 대형 스크린에 구현하는 미디어월과 응원 굿즈 제작 프로그램도 마련됐다. 전시 공간에는 국가대표팀 사인 유니폼과 공인구, 트로피, 역대 월드컵 주요 장면 사진 등이 전시된다.
KT 온마루 월드컵 팝업은 이날부터 운영되며 월~토요일 오전 10시부터 오후 6시까지 이용할 수 있다.
syu@newspim.com