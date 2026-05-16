홍명보호, 북중미 월드컵 최종 명단 발표...이기혁·이동경 포함

캡틴 손흥민 4번째 발탁...카스트로프, 귀화 선수 최초 승선

이을용 아들 이태석 낙점...이동경, 공격수 중 유일한 K리거

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀이 최정예 멤버로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출격한다.

홍명보 감독은 16일 서울 광화문 KT 웨스트 빌딩 온마당에서 북중미 월드컵에 나설 26인의 최종 명단을 발표했다. 이번 명단에는 '캡틴' 손흥민(LA FC)을 비롯해 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨) 등 핵심 선수들이 모두 이름을 올렸다. 손흥민은 개인 통산 네 번째 월드컵 무대를 밟게 됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독이 16일 북중미 월드컵에 나설 26인 최종 명단을 발표하고 있다. [사진=연합뉴스TV 동영상 캡처] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

해외파가 21명에 달하는 가운데 부상에서 돌아온 중원 사령관 황인범(페예노르트)과 '귀화 스타' 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)도 승선했다. 독일 출신 귀화 선수인 옌스가 본선 무대를 밟으면 한국 축구 역사상 최초로 월드컵 경기를 뛴 귀화 선수가 된다. 이태석(아우스트리아 빈)은 부친 이을용에 이어 부자가 나란히 월드컵에 출전하는 기록을 세웠다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민(가운데)을 비롯한 북중미 월드컵 한국 축구대표 선수들. [사진=KFA] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

가장 눈길을 끈 '깜짝 발탁'은 멀티 수비수 이기혁(강원)이다. 이기혁은 센터백과 레프트백, 중앙 미드필더를 모두 소화할 수 있어 전술적 가치가 높다는 평가를 받는다. 이동경은 K리거 공격수 중 유일하게 홍명보 감독의 선택을 받았다. 그는 지난해 K리그1에서 13골12도움으로 MVP를 수상했고 9월 축구대표팀의 미국 원정 2연전(미국·멕시코)에서 골맛을 보는 등 맹활약하면서 홍 감독의 마음을 사로 잡았다. 반면 올 시즌 K리그에서 활약한 이승우(전북)는 홍 감독의 최종 구상에서 제외됐다. 이밖에 조위제, 강상윤(이상 전북), 윤기욱(서울)은 예비 엔트리로 선수단과 동행한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이기혁. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이동경. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

최종 명단을 확정한 대표팀 본진은 오는 18일 사전 캠프지인 미국 솔트레이크시티로 출국한다. 해외파 선수들은 소속팀 일정을 마치는 대로 현지에서 합류할 예정이다. 대표팀은 솔트레이크시티에서 고지대 적응 훈련을 소화하며 트리니다드 토바고, 엘살바도르와 두 차례 평가전을 치른다.

한국은 이번 월드컵 조별리그 A조에서 체코, 멕시코, 남아프리카공화국과 격돌한다. 오는 6월 12일 과달라하라에서 체코와 조별리그 1차전을 치른 뒤 19일 공동 개최국 멕시코를 상대한다. 이어 25일 몬테레이로 이동해 남아공과 조별리그 최종전을 펼친다.

◆ 한국 축구대표팀 북중미월드컵 최종명단 26인

FW=손흥민(LA FC) 오현규(베식타시) 조규성(미트윌란)

MF=이강인(파리생제르맹) 이재성(마인츠) 황희찬(울버햄프턴) 황인범(페예노르트) 백승호(버밍엄시티) 이동경(울산) 배준호(스토크시티) 엄지성(스완지시티) 양현준(셀틱) 김진규(전북)

DF=김민재(바이에른뮌헨) 이한범(미트윌란) 조유민(샤르자) 김태현(가시마앤틀러스) 설영우(츠르베나즈베즈다) 이태석(아우스트리아빈) 옌스 카스트로프(보루시아묀헨글라트바흐) 박진섭(저장) 김문환(대전) 이기혁(강원)

GK=김승규(FC도쿄) 조현우(울산) 송범근(전북)

psoq1337@newspim.com