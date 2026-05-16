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홍명보호, 북중미 월드컵 최종 명단 발표...이기혁·이동경 포함

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  • 홍명보 감독이 16일 손흥민·이강인·김민재 등 26인 북중미 월드컵 최종 명단을 발표했다.
  • 황인범과 귀화선수 옌스, 이태석 등이 합류해 최초 귀화선수 출전·부자 월드컵 기록에 도전하게 됐다.
  • 대표팀은 18일 미국 솔트레이크시티로 출국해 평가전 후 A조에서 체코·멕시코·남아공과 맞붙는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

캡틴 손흥민 4번째 발탁...카스트로프, 귀화 선수 최초 승선
이을용 아들 이태석 낙점...이동경, 공격수 중 유일한 K리거

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀이 최정예 멤버로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출격한다.

홍명보 감독은 16일 서울 광화문 KT 웨스트 빌딩 온마당에서 북중미 월드컵에 나설 26인의 최종 명단을 발표했다. 이번 명단에는 '캡틴' 손흥민(LA FC)을 비롯해 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨) 등 핵심 선수들이 모두 이름을 올렸다. 손흥민은 개인 통산 네 번째 월드컵 무대를 밟게 됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독이 16일 북중미 월드컵에 나설 26인 최종 명단을 발표하고 있다. [사진=연합뉴스TV 동영상 캡처] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

해외파가 21명에 달하는 가운데 부상에서 돌아온 중원 사령관 황인범(페예노르트)과 '귀화 스타' 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)도 승선했다. 독일 출신 귀화 선수인 옌스가 본선 무대를 밟으면 한국 축구 역사상 최초로 월드컵 경기를 뛴 귀화 선수가 된다. 이태석(아우스트리아 빈)은 부친 이을용에 이어 부자가 나란히 월드컵에 출전하는 기록을 세웠다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민(가운데)을 비롯한 북중미 월드컵 한국 축구대표 선수들. [사진=KFA] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

가장 눈길을 끈 '깜짝 발탁'은 멀티 수비수 이기혁(강원)이다. 이기혁은 센터백과 레프트백, 중앙 미드필더를 모두 소화할 수 있어 전술적 가치가 높다는 평가를 받는다. 이동경은 K리거 공격수 중 유일하게 홍명보 감독의 선택을 받았다. 그는 지난해 K리그1에서 13골12도움으로 MVP를 수상했고 9월 축구대표팀의 미국 원정 2연전(미국·멕시코)에서 골맛을 보는 등 맹활약하면서 홍 감독의 마음을 사로 잡았다. 반면 올 시즌 K리그에서 활약한 이승우(전북)는 홍 감독의 최종 구상에서 제외됐다. 이밖에 조위제, 강상윤(이상 전북), 윤기욱(서울)은 예비 엔트리로 선수단과 동행한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이기혁. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이동경. [사진=한국프로축구연맹] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

최종 명단을 확정한 대표팀 본진은 오는 18일 사전 캠프지인 미국 솔트레이크시티로 출국한다. 해외파 선수들은 소속팀 일정을 마치는 대로 현지에서 합류할 예정이다. 대표팀은 솔트레이크시티에서 고지대 적응 훈련을 소화하며 트리니다드 토바고, 엘살바도르와 두 차례 평가전을 치른다.

한국은 이번 월드컵 조별리그 A조에서 체코, 멕시코, 남아프리카공화국과 격돌한다. 오는 6월 12일 과달라하라에서 체코와 조별리그 1차전을 치른 뒤 19일 공동 개최국 멕시코를 상대한다. 이어 25일 몬테레이로 이동해 남아공과 조별리그 최종전을 펼친다.

◆ 한국 축구대표팀 북중미월드컵 최종명단 26인

FW=손흥민(LA FC) 오현규(베식타시) 조규성(미트윌란)

MF=이강인(파리생제르맹) 이재성(마인츠) 황희찬(울버햄프턴) 황인범(페예노르트) 백승호(버밍엄시티) 이동경(울산) 배준호(스토크시티) 엄지성(스완지시티) 양현준(셀틱) 김진규(전북)

DF=김민재(바이에른뮌헨) 이한범(미트윌란) 조유민(샤르자) 김태현(가시마앤틀러스) 설영우(츠르베나즈베즈다) 이태석(아우스트리아빈) 옌스 카스트로프(보루시아묀헨글라트바흐) 박진섭(저장) 김문환(대전) 이기혁(강원)

GK=김승규(FC도쿄) 조현우(울산) 송범근(전북)

psoq1337@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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