현대자동차, 월드컵 기념 차량 '디스플레이 테마' 공개

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차가 15일 2026 FIFA 월드컵 기념 차량용 디스플레이 테마를 공개했다
- 이 테마는 블루링크 스토어에서 10월 19일까지 무료 제공되며 보스턴다이나믹스 로봇이 애니메이션으로 등장한다
- 현대차는 적용 차종을 ccNC 인포테인먼트 전 차종으로 확대하고 2026 월드컵에 차량 천5백여대를 지원할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대자동차가 2026 FIFA 월드컵을 기념해 차량 디스플레이용 특별 테마를 공개했다. 계기판과 인포테인먼트 시스템에 월드컵 감성을 담은 이 테마는 블루링크 스토어를 통해 10월 19일까지 무료로 제공된다.
테마를 적용하면 시동 온오프 시 애니메이션과 일부 내비게이션 화면에서 보스턴다이나믹스의 로봇 '아틀라스'와 '스팟'이 월드컵 장면과 함께 표시된다.
다운로드는 '마이현대' 애플리케이션에서 대표 차량을 등록한 후 블루링크 스토어에서 받으면 된다. 현재 쏘나타 디 엣지, 더 뉴 아이오닉 6, 아이오닉 9, 디 올 뉴 넥쏘, 더 뉴 투싼 등 5개 차종에 적용되며, 12.3인치 클러스터와 12.3인치 내비게이션을 갖춘 ccNC 인포테인먼트 시스템 탑재 전 차종으로 확대할 예정이다.
현대자동차 브랜드마케팅본부장 지성원 부사장은 "월드컵의 의미와 함께 현대자동차의 모빌리티 비전을 고객들이 체험할 수 있도록 했다"고 말했다.
현대차는 1999년 FIFA와 파트너십을 체결한 이후 27년간 공식 파트너로 활동해왔다. 2026 월드컵에는 승용차 1천여 대와 버스 5백여 대를 지원할 계획이다.
chanw@newspim.com