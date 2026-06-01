현대차, 이경규와 월드컵 응원 콘텐츠 공개

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손흥민 단독 인터뷰 포함…5편 시리즈로 제작

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 1일 2026 FIFA 월드컵을 맞아 방송인 이경규를 중심으로 한 디지털 콘텐츠 '차박원정대 with 현대자동차'를 공개했다.

차박원정대는 이경규를 원정대장으로 은퇴한 축구 레전드 선수, 유소년 축구선수, 월드컵 기념 시승 이벤트 참가 고객 등 총 11명으로 구성됐다. 축구 국가대표팀의 본선 진출을 응원하며 현장을 누비는 과정을 담은 시리즈 영상이다.

콘텐츠는 총 5편으로 제작돼 이경규의 공식 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개된다. 현대차 공식 유튜브 채널에는 주요 장면을 담은 숏폼 형태로 선보일 예정이다. 첫 번째 콘텐츠는 이날 오후 6시에 공개되며 원정대 출범 과정을 담는다.

차박원정대의 원정대장 이경규가 아이오닉6 앞에서 대화하고 있는 모습 [사진=현대차]

이어지는 콘텐츠들은 발대식부터 국가대표팀 경기 직관까지 월드컵 현장의 분위기를 전할 계획이다. 특히 원정대가 현대차의 글로벌 브랜드 앰배서더인 손흥민 선수를 만나는 단독 인터뷰 콘텐츠도 포함된다. 손흥민 선수는 국가대표팀 주장으로서 월드컵에 임하는 각오와 유소년 선수들에 대한 응원 메시지를 전할 예정이다.

현대차는 1999년부터 FIFA 월드컵과 대한민국 축구 국가대표팀을 후원해왔다.

y2kid@newspim.com