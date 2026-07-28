"누적 판매 100만개 넘었다"…대상 청정원, 알룰로스 신제품 3종 승부수

AI 핵심 요약beta
- 대상 청정원이 28일 알룰로스 신제품 3종을 출시했다
- 알룰로스 누적 100만개 판매를 기반으로 대체당 라인업을 확장했다
- 저당·제로칼로리 로우태그 제품으로 설탕과 유사한 맛·사용성을 구현했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 대상 청정원이 알룰로스 누적 판매량 100만 개 돌파를 발판 삼아 신제품 3종을 출시하며 대체당 시장 공략에 다시 속도를 낸다.
대상 청정원은 2024년 7월 점도와 감미도를 차별화한 맞춤형 알룰로스 '오리지널'과 '시럽용' 2종을 출시했다. 저당 식품이 하나의 라이프스타일로 자리 잡으며 대체당 시장이 빠르게 성장하는 흐름에 선제적으로 대응한 제품으로, 출시 약 2년 만에 누적 판매량 100만 개를 돌파했다. 이를 바탕으로 이번에는 알룰로스 신제품 3종을 추가하며 대체당 라인업을 확장한다.
청정원측은 "일반당 소비자의 대체당 소비 전환을 확대하는 동시에 기존 대체당 소비자의 지속적인 수요를 확보해 당류 포트폴리오를 한층 강화한다"고 설명했다.
신제품은 알룰로스 '메이플 시럽', '바닐라 시럽', '설탕형 알룰로스' 등 총 3종이다. 식약처 저(低)·무(無) 강조표시 요건을 충족한 로우 스펙 제품에 부착되는 청정원 자체 엠블럼 '로우태그(LOWTAG)' 제품으로, 사용량을 조절할 필요 없이 설탕과 동일한 양을 사용해 자연스러운 단맛을 낼 수 있는 것이 특징이다.
시럽형 2종은 자체 생산한 고품질 알룰로스를 베이스로 기존 제품 대비 당류 최대 96%, 칼로리 89%까지 낮췄다. 캐나다산 메이플과 마다가스카르산 바닐라 등 프리미엄 원료를 사용해 자연스러운 향미를 구현했고, 청정원만의 효소처리 기술로 씁쓸한 맛을 줄여 기존 대체당 제품의 단점을 보완했다.
설탕형 알룰로스는 특허 출원 결정형 기술로 설탕과 유사한 입자감을 구현해 사용 편의성을 높였다. 가루가 날리거나 뭉치는 현상을 최소화했고, 설탕과 거의 동일한 단맛으로 기존 레시피 변경 없이 같은 양을 사용할 수 있다. 당류 0g, 칼로리 0kcal로 설계돼 당과 칼로리 부담도 줄였다.
고봉관 대상 소스팀장은 "최근 대체당 시장은 단순히 당과 칼로리를 줄이는 것을 넘어 일반 설탕과 유사한 맛과 사용성까지 갖춘 제품을 요구하는 방향으로 진화하고 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com