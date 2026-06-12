삼성카드, 롯데홈쇼핑 특화카드 출시…결제금액 7% 할인

AI 핵심 요약beta
- 삼성카드는 12일 롯데홈쇼핑 제휴카드를 출시했다고 밝혔다
- 롯데홈쇼핑 결제 7% 포함 마트·주유·의료·커피 등 생활업종을 할인한다
- 해외 1.5% 상시 할인하며 전월 40만원 이상 시 혜택 제공·연회비 1만5000원이다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 롯데홈쇼핑과 협업해 '롯데홈쇼핑 삼성카드'를 출시했다고 12일 밝혔다.
이 카드는 롯데홈쇼핑 이용 고객을 겨냥한 제휴카드로, 롯데홈쇼핑 할인 혜택과 함께 마트·주유·의료·커피전문점 등 일상생활 영역 할인 혜택을 제공하는 것이 특징이다.
롯데홈쇼핑 홈페이지와 앱, ARS에서 결제하면 7% 할인을 받을 수 있다. 할인 한도는 월 최대 2만5000원이다.
일상생활 업종에서도 할인 혜택을 제공한다. 이마트, 트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트, 농협 하나로마트 등 오프라인 할인점과 주유소 이용 시 5% 할인을 월 최대 1만원까지 받을 수 있다.
병·의원, 약국, 동물병원 이용 금액은 10% 할인이 적용된다. 할인 한도는 월 최대 1만원이다.
주요 커피전문점과 편의점에서는 10% 할인을 월 최대 5000원까지 받을 수 있다. 배달앱과 디지털 콘텐츠 이용 시에는 20% 할인을 월 최대 5000원까지 제공한다.
해외 가맹점에서는 전월 이용금액과 할인 한도 제한 없이 1.5% 할인을 받을 수 있다.
롯데홈쇼핑 삼성카드의 할인 혜택은 전월 이용금액 40만원 이상 시 제공된다. 연회비는 1만5000원이다.
삼성카드 관계자는 "롯데홈쇼핑 삼성카드는 롯데홈쇼핑을 자주 이용하는 고객을 위한 쇼핑 혜택과 일상생활 영역 할인 혜택을 함께 제공하는 상품"이라며 "앞으로도 고객의 소비 패턴에 맞춘 유용한 상품을 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com