삼성카드, 농협과 '일손돕기·판로지원' 상생 모델 구축

AI 핵심 요약beta
- 삼성카드가 30일 농협경제지주와 농번기 일손돕기 상생 활동에 나섰다.
- 양사는 28일 포천 일동농협 농가에서 제철 농산물 수확 봉사활동을 진행했다.
- 5월 7~13일 하나로마트에서 포천 농산물 특별 할인 행사를 열어 판로를 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 농협경제지주와 봄철 농번기 일손돕기와 지역 농산물 판매 확대를 연계한 상생 활동에 나섰다고 30일 밝혔다.
양사는 '포천 제철 농산물 특별 할인 행사' 공동 기획을 계기로 지난 28일 경기도 포천시 일동농협 조합원 농가에서 봄철 일손돕기 봉사활동을 진행했다. 현장에는 삼성카드 파트너담당 정성재 상무와 농협경제지주 마트지원부 문영민 국장 등 양사 임직원 14명이 참여해 인력 부족으로 어려움을 겪는 농가에서 제철 농산물 수확을 도왔다.
이번 활동은 단순한 일회성 봉사활동에 그치지 않고, 지역 농산물 판매 확대를 위한 제휴 모델로 이어질 계획이다.
양사는 오는 5월 7일부터 13일까지 전국 하나로마트에서 '포천 제철 농산물 특별 할인 행사'를 공동으로 진행할 예정이다.
행사 기간 동안 삼성카드로 결제하면 포천 지역에서 생산된 열무, 얼갈이 배추, 삼겹살 등을 할인된 가격에 구매할 수 있다. 이를 통해 농가에는 안정적인 판로를 제공하고 소비자에게는 신선한 농산물을 합리적인 가격에 공급한다는 계획이다.
삼성카드 관계자는 "농업 현장을 직접 경험하며, 농가와의 상생을 위한 제휴의 필요성을 피부로 느꼈다"며 "향후 농가, 소비자에게 도움이 될 수 있는 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com