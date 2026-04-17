삼성카드, '롯데마트 삼성카드' 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 삼성카드가 롯데마트와 협업해 마트·슈퍼 할인 및 일상 혜택을 담은 '롯데마트 삼성카드'를 출시했다고 17일 밝혔다.

해당 카드는 롯데마트와 롯데슈퍼 오프라인 매장 이용 시 결제 금액의 최대 10%를 할인해준다. 할인 한도는 월 최대 3만 원이다.

또한 롯데마트 온라인몰 '롯데마트 제타' 이용 시 최대 10% 할인을 월 최대 2만원까지 제공한다. 무료배송과 신선·가공 신상품 5% 할인 등 혜택이 포함된 유료멤버십 '제타패스'의 월 구독료 2900원 할인 혜택도 적용된다.

[사진=삼성카드]

이외에도 ▲음식점·주유·아파트관리비·통신·의료 5% ▲영화 50% ▲해외가맹점 1% 할인 등 일상 영역 전반에서의 혜택을 폭넓게 제공한다.

'롯데마트 삼성카드'의 연회비는 국내전용 및 해외 겸용(마스터카드) 모두 2만원이다.

삼성카드 관계자는 "롯데마트를 자주 이용하는 고객이 다양한 혜택을 받을 수 있는 상품을 출시했다"며 "앞으로도 다양한 제휴사와의 협업을 통해 고객이 만족할 수 있는 상품을 출시할 계획"이라고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com