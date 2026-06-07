NH농협금융, 초고령화시대 치매 문제 대응 나선다

'농협금융 안심돌봄 프로젝트' 본격 추진



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 7일 초고령화 시대에 진입함에 따라 치매 문제에 대응하기 위한 '농협금융 안심돌봄 프로젝트'를 본격 추진한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 7일 초고령화 시대에 진입함에 따라 치매 문제에 대응하기 위한 '농협금융 안심돌봄 프로젝트'를 본격 추진한다고 밝혔다. [사진=NH농협금융지주]2026.06.07 dedanhi@newspim.com

이번 프로젝트는 치매 고객과 그 가족이 금융 거래에서 겪는 불편과 위험을 줄이고, 고객의 금융 자산을 안전하게 보호하는 종합 대응체계를 구성하는 것을 목표로 하고 있다.

우리나라가 치매 인구 100만명 시대에 접어들면서, 치매로 인한 금융사고와 자산관리 공백 문제가 사회적 이슈로 떠오르고 있다. NH농협금융은 은행, 생명, 손해보험, 투자증권, 캐피탈, 저축은행 등 주요 자회사가 참여하는 통합 프로젝트를 통해 치매 고객 보호체계를 구축하고 금융권의 모범 사례를 정립할 계획이다.

프로젝트의 주요 내용에는 국가치매관리체계와 연계하여 100개 영업점에서 '치매극복선도단체'로 시범 인증을 추진하고, 치매 고객과 가족 응대를 위한 가이드라인 및 매뉴얼 운영, 지자체 및 치매 관련 기관과의 협력 강화를 포함한다. 또한, 치매 및 고령 고객을 위한 친화적 금융서비스 제공도 추진할 예정이다.

이찬우 회장은 "안심돌봄 프로젝트는 금융 서비스 이상의 의미를 지니며 고객의 존엄성을 지키기 위한 NH농협금융의 실천"이라며 "치매나 고령으로 금융서비스 이용에서 소외되는 고객이 없도록 보호체계를 구축하고 금융의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

이어 이 회장은 "NH농협금융이 지향하는 착한금융은 신뢰, 포용, 상생의 가치를 실천하는 것"이라며, "신뢰금융은 고객의 자산과 권익을 안전하게 보호하고, 포용금융은 누구나 차별 없이 금융 서비스를 이용할 수 있게 하며, 상생금융 통해 고객과 지역사회와 함께 성장하는 그룹으로 자리매김할 것"이라고 강조했다.

한편, NH농협금융은 시범 영업점 운영과 대외협력 사업을 시작으로 치매 고객 보호를 위한 그룹 차원의 대응 체계를 지속해서 확장할 계획이다.

dedanhi@newspim.com