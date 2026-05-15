이찬우 NH농협금융 회장, 20명 가족봉사단과 딸기 농가서 수확 체험

AI 핵심 요약beta
- 이찬우 NH농협금융 회장, 14일 가족봉사단과 농촌체험했다.
- 경기도 고양 딸기농가서 수확·플로깅하며 환경정리했다.
- NH농협금융, 농촌일손·나눔지원 등 공헌 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융은 14일, 이찬우 회장과 20여 명의 가족봉사단이 경기도 고양시의 딸기 농가에서 농촌 수확체험과 플로깅 행사를 진행했다고 15일 밝혔다.
이찬우 회장은 이날 가정의 달을 맞아 임직원 가족과 함께 하우스 농가에서 딸기를 수확하고 농가 주변의 쓰레기를 수거하는 플로깅을 실시했다.
이 회장은 "직원 가족과 함께 농촌에서 수확의 기쁨을 느끼고 농가 소득 증대와 환경 개선에 기여할 수 있어 의미가 크다"며 "NH농협금융은 직원과 가족 모두가 행복한 조직문화를 조성하고, 농업·농촌과 지역사회를 위한 다양한 사회공헌 활동에 앞장설 것"이라고 말했다.
한편, NH농협금융은 농심천심 운동에 따라 농업·농촌 및 지역사회 지원에 힘쓰고 있으며, 5월 가정의 달과 영농철을 맞아 은행·보험·증권 등 금융 계열사가 부족한 농촌 일손을 지원하고 농촌 환경 개선 및 소외된 이웃에 대한 나눔 등 여러 지원 활동을 전사적으로 진행할 예정이다.
dedanhi@newspim.com