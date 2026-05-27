NH농협금융지주, 'NH대한민국상생성장펀드 2호'로 산업 생태계 지원

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1000억원 규모 블라인드펀드, 지역 특화 유망 중소·중견기업에 자금 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 27일 'NH대한민국상생성장펀드 2호(가칭)'를 통해 산업 생태계 전반에 대한 금융지원을 강화하겠다는 계획을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 27일 'NH대한민국상생성장펀드 2호(가칭)'를 통해 산업 생태계 전반에 대한 금융지원을 강화하겠다는 계획을 밝혔다. [사진=NH농협금융지주] 2026.05.27 dedanhi@newspim.com

이는 정부의 지역균형발전 기조 및 국민성장펀드의 정책 방향에 맞춘 것이다. 'NH대한민국상생성장펀드 2호'는 총 1000억원 규모의 블라인드펀드로, NH-Amundi자산운용이 운용할 예정이다. 출자자는 NH농협은행, NH농협생명, NH농협손해보험, NH투자증권, NH농협캐피탈 등 NH농협금융의 주요 계열사가 맡고 있다.

NH농협금융은 이 펀드를 통해 지역 특화 유망 중소·중견기업에 자금을 지원하고, 소부장 및 대기업 벤더에 대한 투자를 확대할 계획이다. 특히 국민성장펀드의 자금 중 40% 이상을 지방 지원에 집중하여, 지역 내 투자수요를 발굴하고 자금을 적시에 공급하겠다고 전했다.

이찬우 회장은 "NH대한민국상생성장펀드 2호를 통해 지역 기반 특화 산업의 벨류체인을 지원하며 대한민국의 산업 생태계와 지역 발전에 기여할 것"이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com