NH농협금융, 인니 마야파다 그룹과 전략적 파트너십 구축 나선다

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주는 20일 인도네시아 마야파다 그룹과 전략적 파트너십 MOU를 체결했다고 21일 밝혔다
- 농협금융은 DT·리스크관리 노하우를 공유하고 IB·WM·현지 시장조사 등 다양한 공동 비즈니스를 추진할 계획이다
- 이찬우 회장은 MOU를 계기로 인도네시아 금융교류와 글로벌 역량을 강화하고 국부펀드와 기후테크펀드 공동투자도 모색하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 지난 20일 인도네시아 자카르타 마야파다 그룹 본사에서 양 그룹 간 전략적 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 발표했다.
마야파다 그룹은 금융, 헬스케어, 호텔, 부동산 등 다양한 사업을 진행하는 인도네시아의 주요 대기업이다. 이번 협약으로 농협금융은 동남아 시장에 선진 금융기법을 제공하고 비즈니스 모델을 공동으로 개발할 예정이다.
이번 MOU는 지난 1년간 양사가 구축한 파트너십의 결실로 평가받고 있다. 농협금융은 이번 협약을 통해 아세안 최대 경제대국인 인도네시아와 금융 분야에서의 교류를 확대하고, 현지 진출을 위한 체계적인 시장 연구 기회를 확보하게 됐다.
구체적인 협력 방안으로는 농협금융의 디지털전환(DT) 및 리스크관리 분야 노하우 공유가 포함되며, 은행, 증권, 캐피탈 등 농협금융 계열사와 마야파다 그룹 자회사 간 투자금융(IB), 브로커리지, 자산관리(WM) 연계 영업, 현지 시장 조사 등 다양한 사업이 발굴될 예정이다.
NH농협금융은 현재 인도네시아에서 증권 현지법인을 운영하고 있으며, 주요 계열사의 현지 진출을 다각적으로 검토하고 있다. 인도네시아는 2억 8000만명에 달하는 인구를 가진 거대시장으로, 글로벌 금융사들에게 전략적 요충지로 고려되고 있다.
이찬우 회장은 "이번 MOU가 인도네시아에서 현지 네트워킹 확장 및 새로운 사업 기회 모색을 통해 NH농협금융의 글로벌 역량을 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
이 회장은 또, 협약식 직후 다난타라(Danantara) 국부펀드 로잔 루슬라니 대표와 만나 "기후테크펀드 공동투자 등 NH농협금융 계열사와 구체적인 협력 기회를 만들어 나가자"는 의사를 전달했다.