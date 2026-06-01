NH농협금융, 기업금융 경쟁력 강화 추진

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지역 네트워크 활용해 현장 중심 금융 지원 확대

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협금융은 29일 서울 본사에서 그룹 차원의 기업금융 경쟁력 강화 방안을 논의했다고 1일 밝혔다.

이찬우 회장과 주요 계열사 임원들이 참석한 이번 협의체에서는 외감·중견기업 중심 고객기반 확대, 지역 산업금융 활성화, 현장 중심 금융 지원체계 강화 등을 주요 과제로 제시했다.

[사진= NH농협금융]

참석자들은 기업금융 경쟁력의 핵심이 현장과 사람이라는 점에 의견을 모았다. 우량기업 유치 확대와 현장 대응력 강화를 위해 기업금융 전문인력 양성 및 전략적 배치가 필요하다고 공감했으며, 산업과 기업을 이해한 관계관리자(RM) 육성도 중요하다고 평가했다.

협의체에서는 전북영업본부의 지역 밀착형 기업금융 활성화 사례가 공유됐다. 참석자들은 지역 네트워크와 현장 접근성이 농협금융의 차별화된 경쟁력이라고 평가했다.

이 회장은 "금융은 단순히 자금을 공급하고 이자를 수취하는 역할에 머물러서는 안 된다"며 "기업의 성장과 산업 경쟁력 강화를 지원하는 생산적 금융으로 나아가야 한다"고 말했다. 또한 "지역 네트워크가 NH농협금융의 가장 큰 강점"이라며 "지역밀착형 기업금융을 강화하고 지역 산업과 기업의 성장을 지원하는 금융 역할을 확대해야 한다"고 덧붙였다.

NH농협금융은 기업금융 전문인력 육성 및 전략적 배치 강화, 우량기업 중심 고객 포트폴리오 확대, 지역 산업금융 활성화 등을 중점 추진할 계획이다.

romeok@newspim.com